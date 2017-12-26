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Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открывается фестиваль «Радость»

26 декабря 2017 08:46
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Новости Беларуси. Рождественский фестиваль «Радость» открывается 26 декабря в Минске. Он продлится в минском Дворце спорта по 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открывается фестиваль «Радость»-1

Фестиваль объединяет в себе культурную, духовную, детскую, благотворительную программы и рождественскую ярмарку, которую представят монастыри и приходы из Беларуси, России, Украины, Сербии и Греции.

Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открывается фестиваль «Радость»-4

Программа фестиваля включает: чтение рождественских сказок, постановку спектаклей, рисование песком и светом, мастер-классы по созданию подарков для своих близких вместе с мастерами Свято-Елисаветинского монастыря.

Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открывается фестиваль «Радость»-7

В канун праздников Нового года и Рождества пройдут представления у настоящей живой елки!

# общество # Фотофакт # Новый год

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