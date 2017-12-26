Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открывается фестиваль «Радость»

Новости Беларуси. Рождественский фестиваль «Радость» открывается 26 декабря в Минске. Он продлится в минском Дворце спорта по 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль объединяет в себе культурную, духовную, детскую, благотворительную программы и рождественскую ярмарку, которую представят монастыри и приходы из Беларуси, России, Украины, Сербии и Греции.

Программа фестиваля включает: чтение рождественских сказок, постановку спектаклей, рисование песком и светом, мастер-классы по созданию подарков для своих близких вместе с мастерами Свято-Елисаветинского монастыря.