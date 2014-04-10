Новости Беларуси. Белорусские ученые и компании смогут получать гранты российского фонда «Сколково». Над осуществлением этого проекта сейчас работают заинтересованные стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационный центр существует за счет бюджетных и частных средств. Он поддерживает современные прикладные исследования и научные разработки. В том числе, в компьютерных технологиях, космосе, биомедицине.

Белорусские проекты могут претендовать на финансирование во многих сферах, например, энергетике, фармацевтике и IT.

Алексей Иванов, директор Департамента по правовой политике и развитию общественных отношений Фонда «Сколково» (Россия):

Есть очень серьезные проекты. И мы уже общаемся с коллегами, работаем, надеемся получить. У нас есть уже команды, которые имеют в составе участников из Беларуси. Сейчас идет дискуссия о возможном принятии некого документа внутри Беларуси на уровне, может быть, указа Президента или какого-то другого акта, который бы структурировал, систематизировал эту работу. Но, в целом, мы говорим о создании постоянной понятной коммуникационной платформы взаимодействия между Фондом «Сколково» и белорусскими инновационными предпринимателями.

Создание единого экономического пространства дает дополнительные возможности для развития науки. 10 апреля в Минске обсуждали перспективы и проблемы инновационного сотрудничества: соответствие законодательных баз, финансирование, защита интеллектуальной собственности и признание патентов.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Сегодня, опять же, создавая Единое экономическое пространство, Беларусь выходит с инициативой, чтобы выданный патент, не важно, где он выдан - в Казахстане, России, Беларуси, раз у нас Единое экономическое пространство, доложен действовать на всем Едином экономическом пространстве.