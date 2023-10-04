Городские жители начали всё чаще переезжать в деревню. Поговорили с фермерами о жизни в сельской местности

Александр Стасевич, ведущий:

Вы замечали тенденцию последнего времени? Многие люди хотят уехать в деревню. Александр Меженный, ведущий:

Но многие просто хотят, а некоторые берут и уезжают, я в этой тенденции существую. Пять лет назад взял, собрался и уехал из города. Ни дня не пожалел, что там ни дня, ни минуты не пожалел. Утренний рассвет, роса на траве. На столе парное молочко, оладьи, сметанка, все здорово, дается нелегко, но в любом случае это того стоит. Александра Каштанова, ведущая:

О всех прелестях, когда у тебя есть домик в деревне, мы поговорим с нашими гостями, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь фермеры Дарья Лях и Виктор Лях. Александр сказал, что он 5 лет живет в деревне, не жалеет ни минуты. Как вы решили поменять городскую жизнь на сельскую местность? Потому что это, наверное, такое сложное решение.

Дарья Лях, фермер:

Можем сказать, что у нас был переходный период. Мы пожили два года на даче. То есть можно сказать, мы испробовали эту жизнь, нам захотелось побольше территорию, наверное, больше свободы. Потому что 4 сотки очень мало. Александра Каштанова:

Какой сегодня ваш домик в деревне? Виктор Лях, фермер:

Сегодня домик-то у нас побольше. Мы чуть-чуть достраиваем. Территория становится больше. Вот уже увеличивается почти до двух гектаров. Хозяйство увеличивается у нас постепенно. Александра Каштанова:

Как в мультике «Приключения дяди Федора», там все было просто. Дядя Федор отправился в деревню, увидел красивый дом, поселился там, не было у него хлопот никаких, сложностей. Если какие-то нюансы, потому что многие сейчас нас слушают и решат, что пора бы тоже нам перебраться.

Виктор Лях:

Самое главное – не бояться это делать. Брать, переезжать и заниматься. Александр Меженный:

Чье молоко? Виктор Лях:

Молоко коровье. Александр Меженный:

Кто доил? Дарья Лях:

Я доила. У нас сейчас современность, доильный аппарат никто не отменял. Александра Каштанова:

А расскажите о хозяйстве. Сколько у вас коров? Как вообще происходит утренняя деятельность? Как проходит ваше утро? Во сколько ваш подъем? Дарья Лях:

Зависит от сезона. Зимой мы позволяем себе чуть-чуть попозже проснуться. То есть 7-8. Сейчас дойных 7 коров. Ну еще молодняка там штук 8. Поэтому все умножается само собой.

Александр Стасевич:

Скажите, а когда у вас есть время делать свой блог? У вас же и подписчики, и блог, расскажите про это? Дарья Лях:

Стараемся. После дойки вечерней раз в неделю в пятницу. Блог называется «Жизнь в белорусской деревне. Семья Лях». Александра Каштанова:

Скажите, сбылись ли мечты, потому что наверняка уезжали с какими-то установками? Виктор Лях:

Конечно, мечты сбываются, так как они нас приводят туда, где мы находимся сейчас. Александр Меженный:

Государство помогает? Насколько удобно в Беларуси вести именно такой вид деятельности? Виктор Лях:

Если есть земля, есть возможность, то они, конечно, помогают, дают... Александр Стасевич:

Многие тоже могут захотеть начать свое дело. Виктор Лях:

Да, если они захотят заниматься, в первую очередь, надо смотреть, где находится их дом, куда они могут продать, допустим, чтобы заработать и самоокупиться. И выбирать искать себе места.