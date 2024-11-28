«Города-герои – города героев» – в рамках Союзного государства будет реализован новый проект

В рамках Союзного государства будет реализован проект «Города-герои – города героев». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое предложение прозвучало на встрече Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси и Молодежного совета при Мингорсовете с руководством города. Обсуждались вопросы взаимодействия и совместные проекты. Молодежь делилась идеями по развитию столицы. Среди них экологические акции, патриотические марафоны и программы инклюзивного образования. Многие из них будут реализованы не только на городском, но и республиканском уровне.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы должны выстроить взаимодействие регионального представительства, чтобы наши ребята, которые состояли в Республиканском органе Молодежного парламента, активно работали совместно с представителями городского, областного, реализовывали совместные инициативы.