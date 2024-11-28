В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за 2024-й

С начала 2024 года столица экспортировала товаров и услуг более чем на 39 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития.

Город успешно выполнил все целевые показатели. Промышленность продолжает оставаться ключевым сектором экономики столицы. В результате успешной работы по импортозамещению было произведено аналогов зарубежной продукции на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. Продолжается активное освоение новых рынков сбыта. Также развивается строительная отрасль. За 9 месяцев введено более 360 тысяч квадратных метров жилья.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Валовой региональный продукт у нас ожидаемое значение на уровне 105-120 % в плане роста, а также будет выполнена номинальная заработная плата на уровне 118 %. Инвестиции в основной капитал на уровне 111 %. Из доведенных заданий мы видим выполнение, также и снижение затрат на уровне -1,5 %. А также выполнение показателя совокупного дохода бюджета на уровне 115 %, поэтому все доведенные задания будут выполнены.

Инвестиции в основной капитал составили 6 миллиардов рублей с темпом роста 111 %. В их структуре почти половину занимают строительно-монтажные работы. Также Минск сохраняет свою привлекательность и для инвесторов.