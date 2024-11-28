Вопиющее нарушение стандартов – поляки вырубали Беловежскую пущу для строительства дороги

Лес рубят – щепки летят. Очередное решение польских властей, которое наделало немало шума в СМИ. Поводом стала массовая вырубка деревьев в польской части Беловежской пущи. Цель скандального проекта – строительство новой дороги в Подляском воеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После того, как история получила широкий общественный резонанс, работы были приостановлены, но неизвестно, надолго ли. Да и вырубленного уже не вернуть. А ведь Беловежская пуща – это сокровищница первозданной и нетронутой природы. В Беларуси прикладывают большие усилия, чтобы сохранить наследие. Заповедными тропами прошла и Кристина Протосовицкая.

Этому дубу-патриарху ориентировочно насчитывается 600 лет. И он не единственный, таких деревьев не счесть в заповедной части национального парка. Редкие экземпляры чувствуют себя комфортно благодаря невмешательству человека. Лишь академия наук и научный отдел парка ведут мониторинг и наблюдения, а также сбор семян.

Алексей Горошко, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская Пуща»:

Лесная охрана и научный отдел проводит инвентаризацию этих деревьев. Оцениваем их состояние, плодоношение, наступление вегетации, заносим данные в паспорта и есть реестр, где учитываем.

Протяженность Беловежской пущи 220 километров. Сердце составляет заповедная зона, далее – регулируемая и лишь по контуру – хозяйственная. Лесные кварталы разбили еще в начале XIX века и по-прежнему исчисляют верстами. Разделяют их не дороги, а просеки ровно по сторонам света. Удивительная точность предков без спутников. Лишь на один лесной квартал приходится 25 видов растений-краснокнижников. Специалисты белорусского Национального парка едва ли могут представить, как можно решится на вырубку Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заповедной зоне, где даже не прикасаются к бурелому, с отдельных деревьев собирают семена, чтобы вырастить в питомнике сеянцы и восполнить пострадавшие участки пущи генетически родственным материалом. Свыше 2 миллионов в год. Заботятся и о местных обителях: оленях, косулях, зубрах. Начался сезон щедрых подкормок. Польские СМИ разразились заголовками – массовые вырубки в Беловежской пущи. Газета «Выборча» пишет, что реконструируется воеводская дорога № 687, а попутно вырубается деревья в четырех метрах от дороги. Инвестором работ выступает Подляское воеводское управление дорог.

С середины ноября уничтожаются деревья. Причина – инвестиции в одну из провинциальных дорог. Работы ведутся таким образом, что не исключается уничтожение ценных мест.

Казалось бы, работа, проводимая на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет соответствовать самым высоким стандартам. К сожалению, имело место вопиющее нарушение стандартов реализации дорожных инвестиций. Недоумевают уже авторы польского издания «Працовни». Впрочем, строительство вопиющего пограничного забора в заповедной части Беловежского леса вызвало куда меньше эмоций. А истинный урон природе нам лишь предстоит узнать.