Подразделение зенитно-ракетных войск заступило на боевое дежурство по охране воздушного пространства
Такие откровенно провокационные планы и действия наших соседей, а также возрастающая военная активность у наших рубежей вынуждают все время быть начеку. Беларусь страна миролюбивая и не собирается ни на кого нападать, но, как говорил Президент, с пацифизмом не путать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любой, кто посягнет на нашу независимость и целостность государства, получит достойный ответ.
В ходе проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил одно из подразделений зенитно-ракетных войск получило задачу заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства Беларуси. Совершив марш протяженностью около 250 километров, военнослужащие отработали вопросы занятия стартовых позиций на неподготовленной местности, охраны и обороны военной техники, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
Начальник штаба – первый заместитель командира дивизиона:
Подразделение своевременно заняло новый позиционный район, развернулся боевой порядок. Личный состав и боевые расчеты заступили на боевое дежурство. Выполняются мероприятия, а именно инженерного оборудования, охранные мероприятия, ведение радиолокационной разведки, контроля. С вышестоящих командных пунктов поступают сигналы о переводе подразделения в готовность номер 1. После чего боевой расчет занимает свои рабочие места в кратчайшие сроки и приступает к обнаружению целей, соответственно, проведения госопознования.
Воздушное пространство Беларуси под надежной охраной. Любой летательный аппарат, нарушивший государственную границу, будет уничтожен.