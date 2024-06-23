Подразделение зенитно-ракетных войск заступило на боевое дежурство по охране воздушного пространства

Такие откровенно провокационные планы и действия наших соседей, а также возрастающая военная активность у наших рубежей вынуждают все время быть начеку. Беларусь страна миролюбивая и не собирается ни на кого нападать, но, как говорил Президент, с пацифизмом не путать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любой, кто посягнет на нашу независимость и целостность государства, получит достойный ответ.