«Город мастеров», силачи, «Забег отважных»: какие мероприятия пройдут в Минске 9 Мая

Новости Беларуси. Основные празднования Дня Победы пройдут 9 мая. В одном только Минске развернут около 200 развлекательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые масштабные окажутся рядом с обелиском на площади Победы. Беларусь встретит День Победы с размахом.

Оксана Семашко, СТВ:

Сердцем праздника на этот раз станет площадь Победы. В полдень здесь возложат цветы к монументу. А вечером в половине десятого на площадке у Вечного огня – большой праздничный концерт.

Песни военных лет исполнят солисты Большого, также под аккомпанемент Президентского оркестра споют артисты эстрады. Для удобства минчан и гостей столицы минский метрополитен вечером сократил интервал движения поездов до трёх минут. Увеличат число автобусов на первом и сотом маршруте.

Оксана Семашко:

Насыщенная программа будет и вблизи Дворца спорта. С самого утра здесь развернётся фуд-корт площадью 15 тысяч квадратных метров.

Удивлять минчан и гостей столицы по традиции будут до позднего вечера, но не только различными лакомствами и концертом. Прикупить сувениры ручной работы можно будет в «Городе мастеров», на международном турнире по силовому экстриму – оценить богатырскую силу. Оксана Семашко:

В полдень в парке Победы – «Забег отважных». На дистанцию до двух километров выйдут легкоатлеты-любители из разных уголков нашей страны.

Бронетехника, дымовые завесы, пиротехнические эффекты. На этот раз трасса экстремальнее, чем прежде. Первые три бегуна-победителя получат денежные призы, детям подарят памятные подарки, каждый участник приключенческой гонки станет обладателем медали. Самому юному бегуну – всего четыре года.

Оксана Семашко:

После полудня Ботанический сад приглашает на экскурсию. По аллеях, связанных с историей Великой Отечественной войны, можно будет не только пройтись, но и проехать верхом на лошадях и пони.

Кроме того, здесь каждый желающий сможет спеть «Смуглянку» и станцевать «Майский вальс». Отдыхающих обещают накормить ароматной солдатской кашей.

Оксана Семашко:

Праздничный салют состоится под занавес торжества в 11 вечера. Сияющие заряды «Искристое сердце», «Пион» и «Звездопад» впервые увидят минчане в небе над столицей.