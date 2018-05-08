Митинги, стрельба из лука, игра в шахматы: какие мероприятия пройдут в Минской области ко Дню Победы?

Новости Беларуси. Минская область готовится к празднику Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Митинги, возложения цветов, шествия памяти, ретрореконструкции, салют. Основные мероприятия, по традиции, на Кургане Славы, в мемориальном комплексе «Хатынь» и на «Линии Сталина».