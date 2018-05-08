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Митинги, стрельба из лука, игра в шахматы: какие мероприятия пройдут в Минской области ко Дню Победы?

08 мая 2018 15:32
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Новости Беларуси. Минская область готовится к празднику Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Митинги, стрельба из лука, игра в шахматы: какие мероприятия пройдут в Минской области ко Дню Победы?-1

Митинги, возложения цветов, шествия памяти, ретрореконструкции, салют. Основные мероприятия, по традиции, на Кургане Славы, в мемориальном комплексе «Хатынь» и на «Линии Сталина».

Митинги, стрельба из лука, игра в шахматы: какие мероприятия пройдут в Минской области ко Дню Победы?-4

Однако «привязка» к героическим местам условная. 9 Мая – всенародный праздник, который касается всех и каждого. Победа и мир – наши главные достижения, которые важно оставить потомкам.

Подробнее – в видеоматериале

# День Победы # общество # Фотофакт

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