Автопарк Борисова пополнился 5 новенькими МАЗами

Новости Беларуси. Накануне 9 Мая в Борисове прошли праздничные мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне 9 Мая в Борисове прошли праздничные мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Не обошлось и без подарков. 5 новеньких МАЗов получил один из автопарков Борисова. Теперь пассажиры смогут оценить комфорт и насладиться путешествиями.
Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
Мы планируем и дальше продолжать тенденцию обновления, потому что это снижение затрат, повышение комфортности для пассажиров. Новые автобусы соответствуют нормативу «Евро-5». В целом, из этого вырисовывается экономика. В плане увеличения роста производительности труда и заработной платы людей.
Государственные перевозчики имеют основательную поддержку: всего автопарком области в 2018 году передадут почти 80 единиц техники.