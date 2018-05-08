Автопарк Борисова пополнился 5 новенькими МАЗами

Новости Беларуси. Накануне 9 Мая в Борисове прошли праздничные мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не обошлось и без подарков. 5 новеньких МАЗов получил один из автопарков Борисова. Теперь пассажиры смогут оценить комфорт и насладиться путешествиями.

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:

Мы планируем и дальше продолжать тенденцию обновления, потому что это снижение затрат, повышение комфортности для пассажиров. Новые автобусы соответствуют нормативу «Евро-5». В целом, из этого вырисовывается экономика. В плане увеличения роста производительности труда и заработной платы людей.