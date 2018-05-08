Губернатор Минской области: «Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны»

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая Советский Союз. Как в песне «со слезами на глазах» здесь и радость, и боль. Гордость за наших ветеранов, за нашу страну, за людей. Жаль, что наших ветеранов становится всё меньше. К сожалению, жизнь неумолима. Наша задача – чтобы те, кто сегодня жив, жили достойно, жили хорошо.