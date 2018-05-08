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Губернатор Минской области: «Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны»

08 мая 2018 15:09
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия к 73-й годовщине Великой Победы прошли 8 мая в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Губернатор Минской области: «Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны»-1

Представители власти, военнослужащие, ветераны возложили цветы к памятнику жертвам фашизма. Прошел также и «мини-парад» военной и гражданской техники, а еще звучали песни Победы.

Губернатор Минской области: «Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны»-4

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая Советский Союз. Как в песне «со слезами на глазах» здесь и радость, и боль. Гордость за наших ветеранов, за нашу страну, за людей. Жаль, что наших ветеранов становится всё меньше. К сожалению, жизнь неумолима. Наша задача чтобы те, кто сегодня жив, жили достойно, жили хорошо.

Губернатор Минской области: «Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны»-7

Александр Авдеев, ветеран:
Чтобы войны не было никогда. Посмотрите, это же радость одна, только жить надо!

Губернатор Минской области: «Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны»-10

# День Победы # общество # Анатолий Исаченко

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