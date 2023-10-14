Гордость и радость – до слёз! Истории семей и слова любви – что для белорусов значит День матери?

Новости Беларуси. Самый нежный праздник отмечают сегодня, 14 октября, в Беларуси. Материнский труд всегда будет значимым и почетным. Современные белорусские женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их руках – благополучное будущее страны. Такие разные мамы – в материале Екатерины Капылович.

Моя мама очень хорошая, ласковая.

Я счастлива, что у меня есть моя мама, самая замечательная мама на свете.

Моя мама самая красивая, самая лучшая и самая добрая женщина в мире.

Моя мама самая лучшая.

Моя мама – самый близкий, самый удивительный для меня человек.

Гордость и радость – до слез. С такими чувствами в семье Ющенко говорят о награде, которую получила мама. Вчера Елене вручили орден Матери. В прошлом – повар детского сада, ныне – мама пятерых и мечтать не могла, что станет многодетной. Все получилось само собой, как будто кто-то сверху написал историю этой большой семьи.

Елена Ющенко:

А это наш новогодний подарок. Она родилась в новогоднюю ночь. Первая в городе Минске. Так и получилась наша большая семья. Будни мамы – череда бесконечных событий. Каждый прогноз на завтра обещает еще больше дел. Успеть все даже с одним ребенком – задача не из легких. А когда их пятеро? Но если в семье помогают друг другу, любые задачи по плечу.

Денис Ющенко:

Вечером мы играем в настольные игры с младшими. Иногда забираю из школы, садика. Слежу за ними, когда кто-то уезжает по делам. Присматриваю, играю с младшими. У Светланы Соляник пока нет высоких наград. Но 8 лет назад она неожиданно получила самый ценный подарок. Всю жизнь не имея возможности ходить, она вдруг обрела крылья. Ей их дало материнство.

Светлана Соляник:

Сначала был страх, но муж меня поддержал. Боялась, как это было выносить, смогу ли я родить. Но выносила, родила. Бывают такие моменты, что думаю, как это хорошо, что Господь Бог дал мне стать мамой.

Когда-то Светлана и Константин могли только мечтать о сыне. А сегодня они родители маленького гения. В три года Илья умел читать, хорошо знал цифры. В пять – изучил таблицу умножения. Сейчас мальчик погружен в решение примеров и задач. А еще очень любит проводить время с семьей и радовать свою мамочку.

Илья Соляник:

Моя мама самая любимая на свете. Я свою маму часто обнимаю, целую. Я ей часто помогаю.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Цените своих мамочек, оберегайте. Звоните, пишите, приезжайте почаще. И не забывайте, пока есть возможность, говорить самые важные слова.

Мама, я тебя люблю.

Мамочка, поздравляю тебя с праздником, ты у меня самая лучшая, люблю тебя!

Мама, я тебя очень люблю.

Мама, я тебя очень сильно люблю.

Мамочка, я тебя очень люблю.