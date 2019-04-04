Гонконг увеличивает безвиз для белорусов

Новости Беларуси. Специальный административный район Китая Гонконг даёт белорусским бизнесменам и туристам новые возможности сэкономить на оплате визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 10 апреля срок безвизового пребывания увеличивается до 30 дней. Сейчас он ограничен двумя неделями. Таким образом, Гонконг присоединился к континентальному Китаю и Макао, 30-дневный безвиз с которыми начал действовать ещё в конце минувшего лета.