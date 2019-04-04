Виктор Медведчук: «У меня уникальный шанс первым из граждан Украины узнать о том, кто победит на выборах»

Новости Беларуси. Мирное урегулирование ситуации в Донбассе и ход президентской кампании в Украине – эти вопросы 4 апреля белорусский лидер обсудил на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У двух стран достаточно тесные экономические и политические связи, поэтому Беларусь следит за событиями в соседнем государстве. В Украине сейчас в разгаре президентская гонка. Виктор Медведчук еще до начала избирательной кампании обещал Александру Лукашенко держать его в курсе, как проходят выборы. По итогам голосования 31 марта назначен второй тур, в которой вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Кстати, такой исход событий Александр Лукашенко спрогнозировал еще во время «Большого разговора», отвечая на вопрос украинского журналиста. А сегодня Виктор Медведчук в шутку отметил, что приехал узнать исход второго тура.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Украина):

Александр Григорьевич интересовался шансами кандидатов. Говорил по поводу того, что он считает и как он видит окончание избирательной кампании. Я тут вспомнил, что он еще 1 марта этого года на большой пресс-конференции, когда ему задали вопрос, рассказывал по поводу своих прогнозов. Он заявил это с позиции того, что он абсолютно точно знает, что во второй тур войдут господин Порошенко, действующий президент, и господин Зеленский. Я вам хочу сказать как человек, который имеет отношение к политике, имеет отношение к тому, что происходит у нас в стране, что 1 марта этого года никто у нас в Украине не мог с уверенностью (а тем более абсолютно точно) заявить, кто войдет во второй тур. Ни эксперты, ни социологи, ни политики. Он тогда об этом сказал.