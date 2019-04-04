Новости экономики за 04.04.2019

Новости Беларуси. Почти 20 крупных предприятий успешно представляют продукцию отечественной мясо-молочной и кондитерской отрасли на крупной международной продовольственной выставке в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого открытия форума посетители проявляют к белорусскому стенду очень большой интерес. Идут переговоры, импровизированные презентации, обмен контактами и обсуждение возможностей. Как итог, подписанные контракты с представителями местных товаропроводящих сетей о поставках наших продуктов на полки узбекских магазинов.

В ходе встречи стороны согласовали ежегодные квоты разрешений на автомобильные грузоперевозки. Сегодня Норвегия является основным торгово-экономическим партнёром среди скандинавских стран. В 2018 году взаимный товарооборот превысил 300 миллионов долларов, примерно половину этой цифры составил белорусский экспорт.

Беларусь и Норвегия активизируют сотрудничество в области грузоперевозок. После 17-летнего перерыва состоялось очередное заседание белорусско-норвежской комиссии по международному автомобильному сообщению.

У белорусских предпринимателей появился новый механизм поддержки. Начал работу гарантийный фонд, который будет предоставлять малому бизнесу поручительства по кредитам банков. Их выдача начнётся уже в ближайшие дни.

Что касается условий, то поручительство будет покрывать 60 % задолженности по договору, а его общая сумма на сегодня будет составлять до 120 тысяч рублей. Также предусматривается комиссионное вознаграждение фонда в размере одного с четвертью процента.

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