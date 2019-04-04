В Борисовском районе прошли масштабные военные учения по ведению оборонительного боя

Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом прошли масштабные учения. Профессиональное мастерство оттачивали военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1000 человек, самая современная техника – всего около 130 единиц, стоящих на вооружении белорусской армии. На полигоне сошлись танки, самоходные артиллерийские установки, в небо поднялись самолеты и боевые беспилотники. Главной задачей было отразить наступление условного противника, а затем перехватить инициативу и перейти в контрнаступление.

Петер Кыйов, иностранный наблюдатель (Эстония):

Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Вооруженные Силы Беларуси за то, что нас пригласили наблюдать за этими тактическими учениями. Для меня это было интересно, позитивно. И самое главное, что Беларусь сделала это добровольно. Это уже большой шаг. Это уже подтверждает какую-то транспарентность, прозрачность.

Андрей Жук, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Было отработано два учебных вопроса. Первый учебный вопрос – это подготовка к ведению обороны. И второй вопрос – в настоящий момент отрабатывается – это непосредственно ведение оборонительного боя, в ходе которого с личным составом отработаны были вопросы ведения боевых действий с разведкой противника, отражение атаки переднего края обороны бригады. В дальнейшем будет еще отработан ряд тактических вопросов.