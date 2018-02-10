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«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе

10 февраля 2018 20:18
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Новости Беларуси. Традиционное белорусское ремесло решили возродить в Краснопольском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря стараниям энтузиастов и при финансовой поддержке программы развития ООН, удалось переоборудовать обветшалый деревянный дом и создать в нем настоящую мастерскую.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-1

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-3

Александра Черткова, ремесленник-гончар:
Сейчас наша мастерская работает с белорусской глиной. Привезли нам ее из Радошковичей. Планируем летом заготавливать свою, Краснопольскую. У нас богатые залежи красной и голубой глины.

В прежние времена Краснопольская земля славилась местными гончарами. На гербе района даже кувшин изображен, а фамилия Гончаров в этих краях встречалась чаще других. Со временем традиции утеряны. Возродить их взялась Александра Черткова. Женщина-гончар – почему бы нет? Премудростям дела училась у народных мастеров. А сейчас и сама готова научить любого.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-6

Юрий Прокопенко, СТВ:
Самый сложный этап – работа за гончарным кругом. Сначала нужно отцентровать кусок глины на высокой скорости. Затем вывести цилиндр, руки должны чувствовать форму. Одно неловкое движение – и начинай сначала. У меня вот получается что-то вроде стаканчика или небольшой вазочки.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-9

Методом проб и ошибок освоить гончарство можно за неделю – говорит Александра – от подготовки глины до обжига в печи и нанесения лака. Создать в райцентре мастерскую – ее инициатива и давняя мечта. В тандеме с этнографическим музеем подготовили проект и получили финансовую поддержку по программе развития ООН. Грант пошел на ремонт помещения, приобретение гончарного оборудования, инвентарь и материалы.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-12

Александра Черткова:
Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых. Это лозоплетение и гончарство.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-15

Сейчас в мастерской каждый день проводятся мастер-классы. Желающих обучиться старинному ремеслу хватает. Скоро планируют привлечь и школьников. За уроки по работе на гончарном круге и ручной лепке из глины денег не берут.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-18

Илья Родовский, житель Краснополья:
Не знаю, что получилось. Говорят, что всем нравится и красиво.

У дедушки в деревне был гончарный круг, но он уже не работал. Интересно было, и вот выдалась возможность.

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе-21

Оксана Кузнецова, житель Краснополья:
Многое уже получается. Думаю, дополнительный заработок моей семье не повредит. Думаю в дальнейшем стать ремесленником.

Дальше – больше. В планах начинающих гончаров – открыть выставку, проводить экскурсии и организовывать праздники под открытым небом. А ближайшая мечта – попить кофе из чашек собственной коллекции.

# общество # Фотофакт # Хобби # Юрий Прокопенко # Александра Черткова

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