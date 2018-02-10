«Мечта – покорить Эверест». Чемпионат по пешеходному туризму в закрытом помещении прошёл в Гродненской области

Новости Беларуси. Все участники на высоте – и это не образное выражение. В Гродненской области впервые прошел чемпионат по пешеходному туризму в закрытом помещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все участники на высоте – и это не образное выражение. В Гродненской области впервые прошел чемпионат по пешеходному туризму в закрытом помещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А всё благодаря профессиональному скалодрому, который смонтировали в школе агрогородка Коптевка. Других таких в регионе больше нет.
Разминка перед стартом – путь к успеху. Петр Мацкевич это знает наверняка, ведь с 12 лет занимается спортивным туризмом. Три года назад окончил школу, но продолжает приезжать сюда два раза в неделю на тренировки. Парень – многократный победитель соревнований разного уровня. Но признается: уже горы зовут.
Пётр Мацкевич, учащийся гуманитарного колледжа ГрГУ имени Янки Купалы:
Самая такая мечта – покорить Эверест. Но это очень сложно будет. Я это представляю, но все равно хочется попробовать. Если будет возможность такая, я рискнул бы, правда.
Этот чемпионат – как шаг к мечте. И вот команды – на абордаж! Пока, конечно, не Эвереста, а 6-метрового скалодрома. Но и его не так-то просто покорить. Особенно гостям.
Татьяна Венцкович, учащийся средней школы № 17 Лиды:
Скалолазная стенка мне показалась сложной, потому что у нас в тренировочном зале ее нету. А так, если б я больше тренировалась, могло бы быть и лучше. В принципе, мне всё понравилось.
Сергей Павленко, главный судья соревнований:
Это профессиональная стенка. На данный момент она сделана среднего уровня, чтобы и начальные группы, и профессиональные могли работать. Самые сложные – это у нас оранжевые и красно-синие.
О профессиональном и сертифицированном скалодроме в Коптевской школе мечтали 17 лет. Столько исполнилось их туристическому клубу – самому сильному в регионе. Профессиональную базу для альпинизма здесь заслужили.
Галина Буро, СТВ:
Вот по таким зацепкам выстраиваются маршруты различной степени сложности. Для меня, как для новичка, конечно, облегченный вариант, но все равно чувствуется, какая это нагрузка на мышцы и, особенно, на пальцы. А еще очень страшно сорваться. Поэтому страховочный трос здесь обязательно.
Вовремя переставить карабин и не запутаться в десятке тросов. Все этапы на экстриме – как в настоящем горном походе. Вот надо переправиться по веревке над пропастью, преодолеть реку, а затем транспортировать пострадавшего.