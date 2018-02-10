«Мечта – покорить Эверест». Чемпионат по пешеходному туризму в закрытом помещении прошёл в Гродненской области

Новости Беларуси. Все участники на высоте – и это не образное выражение. В Гродненской области впервые прошел чемпионат по пешеходному туризму в закрытом помещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А всё благодаря профессиональному скалодрому, который смонтировали в школе агрогородка Коптевка. Других таких в регионе больше нет. Разминка перед стартом – путь к успеху. Петр Мацкевич это знает наверняка, ведь с 12 лет занимается спортивным туризмом. Три года назад окончил школу, но продолжает приезжать сюда два раза в неделю на тренировки. Парень – многократный победитель соревнований разного уровня. Но признается: уже горы зовут.

Пётр Мацкевич, учащийся гуманитарного колледжа ГрГУ имени Янки Купалы:

Самая такая мечта – покорить Эверест. Но это очень сложно будет. Я это представляю, но все равно хочется попробовать. Если будет возможность такая, я рискнул бы, правда. Этот чемпионат – как шаг к мечте. И вот команды – на абордаж! Пока, конечно, не Эвереста, а 6-метрового скалодрома. Но и его не так-то просто покорить. Особенно гостям.

Татьяна Венцкович, учащийся средней школы № 17 Лиды:

Скалолазная стенка мне показалась сложной, потому что у нас в тренировочном зале ее нету. А так, если б я больше тренировалась, могло бы быть и лучше. В принципе, мне всё понравилось.

Сергей Павленко, главный судья соревнований:

Это профессиональная стенка. На данный момент она сделана среднего уровня, чтобы и начальные группы, и профессиональные могли работать. Самые сложные – это у нас оранжевые и красно-синие. О профессиональном и сертифицированном скалодроме в Коптевской школе мечтали 17 лет. Столько исполнилось их туристическому клубу – самому сильному в регионе. Профессиональную базу для альпинизма здесь заслужили.