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«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?

10 февраля 2018 15:51
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Новости Беларуси. Можно ли быть спокойным, отпуская ребенка в глобальную сеть? И стоит ли контролировать его активность? В Минске проходит третья городская конференция, посвященная теме интернет-безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?-1

Она собрала более 200 слушателей. Это родители, дети и даже учителя. Эксперты расскажут им о рисках, которые таит Всемирная паутина для ребенка. Помогут разобраться и избежать опасности.

Слушатели конференции:

«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?-4


Интернет может быть опасным, потому что могут взломать твою страницу, а потом еще найти место проживания.

«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?-6

Я пришел сюда с моими дочерьми. Я здесь, потому что в наше время дети все равно попадают в интернет, и лучше, чем учителя, родители не расскажут, как бы родители не хотели этого сделать.

«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?-9

Валентина Чекан, организатор конференции по интернет-безопасности:
Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить, как их оттуда вернуть, чем заменить, почему они туда уходят – эта сторона вопроса крайне важна для мам и пап, которые переживают, что контакт с детьми может быть утерян.

«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?-12

Сегодня специалисты выделяют три основные угрозы, которые поджидают юных интернет-пользователей – это нежелательные контакты, излишнее погружение в виртуальный мир и травля в соцсетях.

# общество # Интернет # Фотофакт # Валентина Чекан

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