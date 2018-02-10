«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?

Новости Беларуси. Можно ли быть спокойным, отпуская ребенка в глобальную сеть? И стоит ли контролировать его активность? В Минске проходит третья городская конференция, посвященная теме интернет-безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она собрала более 200 слушателей. Это родители, дети и даже учителя. Эксперты расскажут им о рисках, которые таит Всемирная паутина для ребенка. Помогут разобраться и избежать опасности. Слушатели конференции:



Интернет может быть опасным, потому что могут взломать твою страницу, а потом еще найти место проживания.

Я пришел сюда с моими дочерьми. Я здесь, потому что в наше время дети все равно попадают в интернет, и лучше, чем учителя, родители не расскажут, как бы родители не хотели этого сделать.

Валентина Чекан, организатор конференции по интернет-безопасности:

Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить, как их оттуда вернуть, чем заменить, почему они туда уходят – эта сторона вопроса крайне важна для мам и пап, которые переживают, что контакт с детьми может быть утерян.