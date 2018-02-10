«Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить?» Что обсуждали в Минске на конференции по безопасности в сети?
Новости Беларуси. Можно ли быть спокойным, отпуская ребенка в глобальную сеть? И стоит ли контролировать его активность? В Минске проходит третья городская конференция, посвященная теме интернет-безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она собрала более 200 слушателей. Это родители, дети и даже учителя. Эксперты расскажут им о рисках, которые таит Всемирная паутина для ребенка. Помогут разобраться и избежать опасности.
Слушатели конференции:
Интернет может быть опасным, потому что могут взломать твою страницу, а потом еще найти место проживания.
Я пришел сюда с моими дочерьми. Я здесь, потому что в наше время дети все равно попадают в интернет, и лучше, чем учителя, родители не расскажут, как бы родители не хотели этого сделать.
Валентина Чекан, организатор конференции по интернет-безопасности:
Дети уходят в интернет. Как их оттуда выманить, как их оттуда вернуть, чем заменить, почему они туда уходят – эта сторона вопроса крайне важна для мам и пап, которые переживают, что контакт с детьми может быть утерян.
Сегодня специалисты выделяют три основные угрозы, которые поджидают юных интернет-пользователей – это нежелательные контакты, излишнее погружение в виртуальный мир и травля в соцсетях.