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Предвыборные пикеты прошли в Минске 10 февраля. Какие пожелания оставили белорусы кандидатам в депутаты?

10 февраля 2018 14:58
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Новости Беларуси. Более 3 тысяч пожеланий и напутствий будущим депутатам уже собрали представители БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это только от минчан.

Информационная кампания объединения «Молодежь решает!» 10 февраля проходит в центре города. Избирателям раздают агитационные листовки, рассказывают о новом мобильном приложении «Голосую». Люди могут лично познакомиться с кандидатами в депутаты и оставить для них записки.

Горожане:

Предвыборные пикеты прошли в Минске 10 февраля. Какие пожелания оставили белорусы кандидатам в депутаты?-1


Самое главное пожелание – это дороги: мне не все дороги нравятся, во дворах особенно очень разбиты.

Предвыборные пикеты прошли в Минске 10 февраля. Какие пожелания оставили белорусы кандидатам в депутаты?-3

Территория возле парка «Дружбы народов» как-то не совсем устроена. Хотелось бы там с ребенком поиграть, чтобы не было там собак (там много собак выгуливают), и трава там высокая, и дорожки не очень.

Предвыборные пикеты прошли в Минске 10 февраля. Какие пожелания оставили белорусы кандидатам в депутаты?-6

Оксана Волкова, заместитель главы Администрации Советского района Минска:
Сегодня на площадке работают, я насчитала, порядка десяти пикетов кандидатов в депутаты, которые общаются с избирателями, собирают от них наказы, чтобы это легло потом в их работу на четыре предстоящих года.

Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Уже 13 февраля в Беларуси начнется досрочное голосование на выборах в местные Советы.

# общество # Оксана Волкова # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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