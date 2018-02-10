Предвыборные пикеты прошли в Минске 10 февраля. Какие пожелания оставили белорусы кандидатам в депутаты?

Новости Беларуси. Более 3 тысяч пожеланий и напутствий будущим депутатам уже собрали представители БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это только от минчан.

Информационная кампания объединения «Молодежь решает!» 10 февраля проходит в центре города. Избирателям раздают агитационные листовки, рассказывают о новом мобильном приложении «Голосую». Люди могут лично познакомиться с кандидатами в депутаты и оставить для них записки.

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