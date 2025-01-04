Гомельский детский социальный пансионат «Счастливые улыбки» стал лауреатом премии Президента Беларуси

Среди лауреатов премии «За духовное возрождение» – коллектив Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь продвигают инклюзивное искусство и помогают детям и молодым людям с инвалидностью проявлять таланты. Анна Корольчук – о тех, кто своим примером доказал, что разные могут быть равными.

Это место на окраине Гомеля часто называют детской деревней. Социальный пансионат «Счастливые улыбки» открылся в 2011 году, чтобы стать вторым домом для ребят с особенностями психофизического развития. Сначала здесь принимали сирот и тех, кто остался без попечителей. А в 2021 году открыли отделение комплексной реабилитации – для обучения и организации досуга детей, которых привозят родители из областного центра.

Галина Долгополова, директор Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:

Наше социальное учреждение рассчитано на 140 человек. У нас 75 воспитанников круглосуточного пребывания (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и молодые люди с инвалидностью) и 65 человек (люди с инвалидность) дневного пребывания. Наша задача, чтобы каждая семья, в которой воспитывается ребенок с особыми талантами или с особыми возможностями (невозможностями) жила, как обычная семья.

Для этого в пансионате есть все возможности. Ребята живут в уютных домиках небольшими семьями. В основном корпусе для них работают отделение медицинской реабилитации, четыре учебных класса и дошкольная группа. Так как большинство воспитанников – люди с тяжелой степенью инвалидности, на занятиях педагоги применяют особые развивающие методики, с упором на зрительное восприятие.

Валентина Ханчевская, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:

Есть, конечно, ребята такие, у которых прогресс очень большой. Например, у нас есть девочка, у нее расстройство аутистического спектра. Выставлен аутизм, и сначала у нее речь отсутствовала вообще. Сейчас она уже читает и говорит. Есть ребятки, которые научились пользоваться коммуникативными книгами, альбомами. С помощью них общаются.