Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах в праздничные выходные

В связи с изменением погодных условий, а также предстоящим праздником, ГАИ уделяет повышенное внимание ситуации на дороге. Сотрудники принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности всех участников движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала профилактических мероприятий «Пьяному и бесправному не место на дороге» задержаны около 340 нетрезвых водителей, пресечено более 800 фактов управления транспортными средствами без прав, а с проезжей части спасены почти 150 нетрезвых пешеходов.