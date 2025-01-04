Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах в праздничные выходные

В связи с изменением погодных условий, а также предстоящим праздником, ГАИ уделяет повышенное внимание ситуации на дороге. Сотрудники принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности всех участников движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала профилактических мероприятий «Пьяному и бесправному не место на дороге» задержаны около 340 нетрезвых водителей, пресечено более 800 фактов управления транспортными средствами без прав, а с проезжей части спасены почти 150 нетрезвых пешеходов.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
В связи с прогнозируемым морозами рекомендуем отправляться в дорогу на дальние расстояния рекомендовано только после тщательной проверки автомобиля, убедившись в его технической исправности. Напоминаем о недопустимости эксплуатации транспортного средства, не оборудованного зимними шинами, или с критичным износом протектора. На непредсказуемой зимней дороге выбирайте наиболее безопасную скорость и дистанцию, соблюдайте правила маневрирования и проезда пешеходных переходов, пристегнитесь сами и обеспечьте безопасную перевозку пассажиров, особенно детей.
Сотрудники госавтоинспекции также напоминают, что сохранять бдительность важно и пешеходам. А в темное время обозначать себя световозвращающими элементами.