Концерт на глубине 420 метров – артисты белорусской эстрады выступили в шахте

«Марафон единства» продолжает дарить калейдоскоп ярких эмоций и событий в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт прямо под землей – такого столица шахтеров еще не видела!

Артисты белорусской эстрады в сопровождении Президентского оркестра сегодня впервые спустились в шахту. Все ради того, чтобы подарить праздник пациентам единственного в стране подземного спелео-комплекса. Любимая советская классика, новогодние и рождественские песни, белорусские мотивы в исполнении маэстро. На глубине 420 метров – акустика особенная.

Евгений Курчич, певец:

Ощущения классные. Здесь так все оборудовано – зашли как в сказку. Очень круто и классно. Я уверен, что для звучания голоса будут только плюс.

В эти минуты на сцене спортивно-зрелищного комплекса звучат финальные аккорды «Марафона единства» в Солигорске. Гала-концерт «Время выбрало нас» яркое и фееричное завершение самого народного праздника. Самобытный колорит местных талантов, а также зрелищные номера от профессиональных артистов окунули зрителей в неповторимую атмосферу единства.