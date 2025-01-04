Концерт на глубине 420 метров – артисты белорусской эстрады выступили в шахте

«Марафон единства» продолжает дарить калейдоскоп ярких эмоций и событий в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт прямо под землей – такого столица шахтеров еще не видела!
«Марафон единства» продолжает дарить калейдоскоп ярких эмоций и событий в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт прямо под землей – такого столица шахтеров еще не видела!
Артисты белорусской эстрады в сопровождении Президентского оркестра сегодня впервые спустились в шахту. Все ради того, чтобы подарить праздник пациентам единственного в стране подземного спелео-комплекса. Любимая советская классика, новогодние и рождественские песни, белорусские мотивы в исполнении маэстро. На глубине 420 метров – акустика особенная.
Евгений Курчич, певец:
Ощущения классные. Здесь так все оборудовано – зашли как в сказку. Очень круто и классно. Я уверен, что для звучания голоса будут только плюс.
В эти минуты на сцене спортивно-зрелищного комплекса звучат финальные аккорды «Марафона единства» в Солигорске. Гала-концерт «Время выбрало нас» яркое и фееричное завершение самого народного праздника. Самобытный колорит местных талантов, а также зрелищные номера от профессиональных артистов окунули зрителей в неповторимую атмосферу единства.
Христина Дайняк, главный режиссер Минского областного центра народного творчества:
Наш концерт – это творческие коллективы. Самые яркие и интересные для публики – это дети и взрослые от мала до велика. У нас коллективы будут на сцене от 5 до 80 лет.
На этом музыкальные подарки для солигорчан не заканчиваются. Сразу после гала-концерта всех жителей и гостей города ждет дискотека под открытым небом. Создавать настроение у спортивной арены будут диджей и один из самых ярких коллективов белорусской эстрады – ретро вумен трио «Розовые розы».