Лукашенко о нехватке мощностей на «Беловежском»: электроэнергию мы вам дадим!

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси.

По объемам здешнее хозяйство сравнивают с целыми районам. По площади – как соседний Жабинковский. Зерна производят как целый Ляховичский. А рапса – Ляховичский и Малоритский вместе взятые. Штат – больше 2 000 человек. Средняя зарплата – 1 600. Плюс бонусы – местные деликатесы. А сам поселок преобразуют в деревню будущего. Для этого необходимо провести 35 мероприятий, 15 из них уже выполнили. Лукашенко: крестьяне вообще у нас люди крепкие. На вас держится страна.

Это крупнейший по количеству земель агрохолдинг Брестской области. ОАО «Беловежский» – такое название хозяйство получило от близости с Беловежской пущей. А само предприятие закрытого цикла по переработке мяса на слуху далеко за пределами района и даже Беларуси. Управлять нелегко. Но все зависит от хозяина. Здешним землям повезло. Хозяева здесь есть. Отличный задел оставил после себя Юрий Мороз. О нем и жители, и глава государства отзываются тепло.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время Юра Мороз был тогда, помните такого? Был руководителем. Я сюда приехал и говорю: «Юра, если ты вытащишь это, это, это, я тебя буду помнить всегда». Я-то его помню, но все-таки не сделал того, что думал сделать этому руководителю. Я помню, потихоньку, понемножку он начал присоединять к себе земли для того, чтобы обеспечить себя кормами – в этом направлении мы будем двигаться. И сейчас это третье в нашей стране по площади хозяйство – больше 38 000 гектаров земельных угодий. Но еще около 20 % кормов вы покупаете, чтобы накормить скот. Немного, но стремиться нужно к тому, чтобы у вас были свои корма.

Теперь к главе государства обращаются с просьбой – снова хотят расти. В объемах переработки.