Гомель принимает конкурс среди локомотивных бригад БЖД «Машинисты нашей магистрали»

Для повышения престижа профессии, укрепления корпоративного духа и воспитания гордости за принадлежность к дружному и сплоченному коллективу. Республиканский конкурс «Машинисты нашей магистрали» пройдет 23 ноября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут работники локомотивных бригад Белорусской железной дороги, это шесть команд – победителей отборочных туров. Во время этапов соревнования участники расскажут о специфике своей работы и увлечениях, покажут профессиональные знания, а также спортивную подготовку. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Году мира и созидания, чтобы напомнить о культурном наследии Беларуси и истории железнодорожного транспорта.