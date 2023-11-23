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Депутаты Палаты представителей приняли законопроект о кредитных историях в первом чтении

23 ноября 2023 07:16
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Совершенствование правовой базы в сфере кредитования обсудили накануне в Палате представителей. Депутаты в первом чтении приняли законопроект о кредитных историях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей приняли законопроект о кредитных историях в первом чтении-1

Планируется увеличить список источников, из которых формируется рейтинг заемщика. Теперь в него будет входить информация о покупках и оплате услуг по отсрочке или в рассрочку. Данные меры позволят кредиторам точнее оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность физических лиц. В то же время из списка предлагают исключить данные о некоторых микрозаймах. Согласно законопроекту также нельзя будет отзывать согласие на предоставление кредитного отчета, если между его заказчиком и физлицом есть действующие сделки.

# Закон # общество # Фотофакт

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