Депутаты Палаты представителей приняли законопроект о кредитных историях в первом чтении

Планируется увеличить список источников, из которых формируется рейтинг заемщика. Теперь в него будет входить информация о покупках и оплате услуг по отсрочке или в рассрочку. Данные меры позволят кредиторам точнее оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность физических лиц. В то же время из списка предлагают исключить данные о некоторых микрозаймах. Согласно законопроекту также нельзя будет отзывать согласие на предоставление кредитного отчета, если между его заказчиком и физлицом есть действующие сделки.