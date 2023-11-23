Гомельский ВСЗ освоил модернизацию снегоуборочных комплексов

Гомельский вагоностроительный завод освоил модернизацию снегоуборочных комплексов. Только у Белорусской железной дороги есть потребность в обновлении более чем 10 подобных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гомельский вагоностроительный завод освоил модернизацию снегоуборочных комплексов. Только у Белорусской железной дороги есть потребность в обновлении более чем 10 подобных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они были выпущены еще в советские времена, и капитальный ремонт гораздо выгоднее, чем приобретение новой техники. Впервые модернизировать снегоуборочные комплексы на предприятии попробовали в 2022 году – обновили первую машину. А с начала 2023 года еще четыре.
Геннадий Королев, заместитель начальника производственного отдела Гомельского вагоностроительного завода:
Все детали у нас ремонтируются здесь, на заводе. Полностью все секции опесковывыются, чистятся, грунтуются. Потом производится покраска. Потому что идет в такой агрессивной среде эксплуатация этих машин – снег, вода таят, за время подвергается коррозии. Здесь, на месте, все это вырезается, меняется, красится.
На вагоностроительном заводе фактически дают новую жизнь старой технике. Процесс в прямом смысле слова поставлен на рельсы. В среднем срок ремонта комплекса занимает от трех до четырех месяцев. К слову, подобные работы в Беларуси не выполняют больше нигде. На предприятии готовы принимать заказы и от зарубежных железнодорожных организаций.