Верховный суд Беларуси огласил приговор по делу карателя Серафимовича
Преступления, которые не имеют срока давности. Верховный суд Беларуси огласил приговор по делу карателя Серафимовича. Он признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Стефановича признать виновным в геноциде, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь. В связи со смертью постановить в отношении Серафимовича обвинительный приговор без назначения наказания.
В первые дни оккупации территории БССР нацистами – Серафимович перешел на их сторону. Он возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, организовал Мирское гетто, а затем усиленный карательный отряд вспомогательной полиции Барановичей. По данным следствия, на руках Серафимовича – кровь свыше четырех тысяч человек, среди них более 600 детей. Чтобы зачитать имена всех убитых – гособвинителю понадобилось несколько часов.
Алексей Демидов, государственный обвинитель:
Преступления были совершены на территории в то время Мирского района, это в настоящее время Карельский район Гродненской области. Являясь именно руководителем вспомогательной полиции, на данной территории Серафимовичем были совершены все вмененные ему преступления. Дача правовой оценки действием таких лиц, как Серафимович, позволит восстановить историческую справедливость. И мы, как наследники победителей, сохраним для наших потомков в юридических фактах память о войне.
После войны Серафимович бежал в Польшу, затем в Великобританию, где и скончался. Расследование и судебное разбирательство по данному уголовному делу – это дань памяти жертвам геноцида, подвигу выживших, которые смогли выстоять и обеспечить сопротивление, а после Победы – наладить мирную жизнь.