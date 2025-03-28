Преступления, которые не имеют срока давности. Верховный суд Беларуси огласил приговор по делу карателя Серафимовича. Он признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Стефановича признать виновным в геноциде, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь. В связи со смертью постановить в отношении Серафимовича обвинительный приговор без назначения наказания.

В первые дни оккупации территории БССР нацистами – Серафимович перешел на их сторону. Он возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, организовал Мирское гетто, а затем усиленный карательный отряд вспомогательной полиции Барановичей. По данным следствия, на руках Серафимовича – кровь свыше четырех тысяч человек, среди них более 600 детей. Чтобы зачитать имена всех убитых – гособвинителю понадобилось несколько часов.