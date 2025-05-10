Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, какую позицию занимает Киев в отношении переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

«Они не готовы к немедленным переговорам», – сообщил дипломат. Огонь может быть остановлен, если страны Запада перестанут поставлять вооружение Украине, пояснил Песков.

Со стороны Москвы прилагаются все возможные усилия, призванные урегулировать конфликт, однако Киев стремится избежать переговоров, подчеркнул представитель Кремля.

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