Беларусь помнит! Как в стране отпраздновали 9 Мая – самые яркие моменты

Беларусь с особым размахом отпраздновала День Победы, вновь напомнив всему миру о своей героической истории и неугасимой памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу. Наша страна, ставшая свидетелем одних из самых трагичных событий Великой Отечественной войны, по сути – живой памятник мужеству и стойкости белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая улица, каждый город хранят воспоминания о тех, кто сражался за наше мирное будущее. Несмотря на огромные потери и все ужасы войны, которые довелось пережить нашей земле, 9 Мая – это радостный праздник. Пусть и со слезами на глазах. Самые яркие моменты великого и поистине священного дня в репортаже Эллы Маркевич.

Память народа не в камне или граните. Она в сердце, как незаживающая рана. У многих в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. О событиях 40-х белорусам и сейчас тяжело и больно вспоминать. Важный урок о ценности мира, свободы и единства мы передаем из поколения в поколение.

Невозможно сдержать слез. Это память наша. Спасибо нашим прадедам и бабушкам за победу и за мирное небо.

Ровно в полдень Беларусь погрузилась в тишину. Улицы и площади замерли, словно время остановилось. Железнодорожные платформы окутало молчание. Люди на мгновение забыли о своих делах. Каждому было о чем подумать и что вспомнить. В знак уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны по улицам городов разнеслись скорбные удары метронома.

От солдатской каши до партизанского лагеря. Радость праздника Победы с таким же размахом, как и 9 мая 1945, разделили жители всех уголков Беларуси.

Центром всех торжеств по традиции стал военный парад в столице. В юбилейном году он отличался особой красотой и масштабностью. Зрелищное и глубокое по смыслу действо, в котором переплелись память и гордость, история и современность.

Открыл парад воздушный эшелон. Слаженность и мощь в небе показали 12 вертолетов и 27 самолетов. В их числе и авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».