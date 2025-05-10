Беларусь помнит! Как в стране отпраздновали 9 Мая – самые яркие моменты
Беларусь с особым размахом отпраздновала День Победы, вновь напомнив всему миру о своей героической истории и неугасимой памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу. Наша страна, ставшая свидетелем одних из самых трагичных событий Великой Отечественной войны, по сути – живой памятник мужеству и стойкости белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждая улица, каждый город хранят воспоминания о тех, кто сражался за наше мирное будущее. Несмотря на огромные потери и все ужасы войны, которые довелось пережить нашей земле, 9 Мая – это радостный праздник. Пусть и со слезами на глазах.
Самые яркие моменты великого и поистине священного дня в репортаже Эллы Маркевич.
Подвиг народа бессмертен. Венки, букеты роз, красные гвоздики. Мемориальные комплексы и памятники по всей стране в буквальном смысле утопали в цветах от благодарных потомков. И это наш ответ тем, кто не хочет помнить правду о войне.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Беларусь просто стирали с лица земли. Наш народ уничтожали. Но никто не смог победить наш белорусский, тогда советский народ.
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Память народа не в камне или граните. Она в сердце, как незаживающая рана. У многих в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. О событиях 40-х белорусам и сейчас тяжело и больно вспоминать. Важный урок о ценности мира, свободы и единства мы передаем из поколения в поколение.
Невозможно сдержать слез. Это память наша. Спасибо нашим прадедам и бабушкам за победу и за мирное небо.
Ровно в полдень Беларусь погрузилась в тишину. Улицы и площади замерли, словно время остановилось. Железнодорожные платформы окутало молчание. Люди на мгновение забыли о своих делах. Каждому было о чем подумать и что вспомнить. В знак уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны по улицам городов разнеслись скорбные удары метронома.
От солдатской каши до партизанского лагеря. Радость праздника Победы с таким же размахом, как и 9 мая 1945, разделили жители всех уголков Беларуси.
Центром всех торжеств по традиции стал военный парад в столице. В юбилейном году он отличался особой красотой и масштабностью. Зрелищное и глубокое по смыслу действо, в котором переплелись память и гордость, история и современность.
Открыл парад воздушный эшелон. Слаженность и мощь в небе показали 12 вертолетов и 27 самолетов. В их числе и авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».
В составе пешей колонны 33 парадных расчета, идеальная осанка и безупречно отточенные движения. Нога в ногу в одном строю порядка 4 000 военнослужащих. Рядом с нынешним поколением защитников Беларуси и представителями из России, Китая и стран СНГ. Особое внимание исторической части парада. Настало значительно масштабнее. Кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры с винтовками и боевыми знаменами. А вместе с ними сводный парадный расчёт сапёров с собаками, медицинских работников и регулировщиков. Это те самые герои без оружия, но с особой миссией.
Подробности в видео.