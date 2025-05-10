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Во Франции высмеяли торжественный проезд Эммануэля Макрона по пустым улицам в День Победы

10 мая 2025 08:49
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Во Франции высмеяли торжественный проезд Эммануэля Макрона по пустым улицам в День Победы-0

Во Франции прокомментировали празднование Дня Победы в стране. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, наглядно видна разница в праздновании Дня Победы в Российской Федерации и во Франции. Политик указывает на масштаб Парада в Москве, где присутствовали 29 иностранных лидеров, а также военнослужащие 13 государств. А далее описывает мероприятие в Париже, где, по его словам, президент Франции Эммануэль Макрон «в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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