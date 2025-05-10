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Киев начал спецоперацию против Венгрии из-за парада в Москве – аналитик Кошкович

10 мая 2025 09:18
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Киев начал спецоперацию против Венгрии из-за парада в Москве – аналитик Кошкович-0

По словам аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, Киев начал специальную операцию против Венгрии, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига информировал, что Киев намерен выслать двух венгерских дипломатов, что станет ответом на действия Будапешта. По поводу указанных действий властей Киева высказался Кошкович. Аналитик указывает, что Киев делает это для отвлечения фокуса от невозможности сорвать Парад в Москве, а также для подрыва голосования венгерской стороны «по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режим».

Фото: pixabay

# Международная политика

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