Победителей международных и республиканских олимпиад чествовали в Витебске

Заслуженные награды вручили школьникам и гимназистам – победителям международных и республиканских олимпиад в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В копилке интеллектуалов 10 медалей на международных состязаниях, 103 диплома на заключительном этапе республиканской олимпиады. Традиционно в числе лучших 2-я гимназия Витебска. В олимпиадном движении учреждение образования в пятерке сильнейших по стране. К предметным соревнованиям здесь начинают готовить уже с первого класса. Причем двери гимназии открыты для всех одаренных ребят города. В проекте «Лаборатория талантов» задействованы лучшие.

Константин Киселев, директор Гимназии № 2 Витебска:

Проект, созданный для детей школ города, когда мы по субботам (естественно, абсолютно бесплатно) занимаемся с детьми и даем им основы олимпиадного движения по разным предметам. Эти дети замечательно себя проявляют, становятся студентами лучших отечественных вузов, побеждают в олимпиадах республиканского и международного уровней.

Будучи гимназистом, Максим Монастырский уже понял, в чем его призвание. Бронза на международной олимпиаде по математике, второе место на республике. Одного балла не хватило до серебра. Но успешный математик не расстраивается: значит, есть куда расти.