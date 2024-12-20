Победителей международных и республиканских олимпиад чествовали в Витебске

Заслуженные награды вручили школьникам и гимназистам – победителям международных и республиканских олимпиад в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заслуженные награды вручили школьникам и гимназистам – победителям международных и республиканских олимпиад в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке интеллектуалов 10 медалей на международных состязаниях, 103 диплома на заключительном этапе республиканской олимпиады. Традиционно в числе лучших 2-я гимназия Витебска. В олимпиадном движении учреждение образования в пятерке сильнейших по стране. К предметным соревнованиям здесь начинают готовить уже с первого класса. Причем двери гимназии открыты для всех одаренных ребят города. В проекте «Лаборатория талантов» задействованы лучшие.
Константин Киселев, директор Гимназии № 2 Витебска:
Проект, созданный для детей школ города, когда мы по субботам (естественно, абсолютно бесплатно) занимаемся с детьми и даем им основы олимпиадного движения по разным предметам. Эти дети замечательно себя проявляют, становятся студентами лучших отечественных вузов, побеждают в олимпиадах республиканского и международного уровней.
Будучи гимназистом, Максим Монастырский уже понял, в чем его призвание. Бронза на международной олимпиаде по математике, второе место на республике. Одного балла не хватило до серебра. Но успешный математик не расстраивается: значит, есть куда расти.
Максим Монастырский, учащийся Гимназии № 2 Витебска:
У нас проводились сборы в три этапа. Также у меня замечательные учителя в гимназии. Чтобы подготовиться, нужно упорно трудиться. Главное все-таки заниматься любимым делом, и тогда оно будет идти проще.
Наталья Пильщикова, учитель русского языка и литературы гимназии № 7 Витебска имени П.Е. Кондратенко:
Получать награды всегда приятно, потому, чтобы прийти к наградам, конечно, нужно проделать долгий путь. Это не только природные способности детей, это способности, которые развиваются в деятельности. Желание, если есть воля, целеустремленность и труд, то успех обязательно придет.
Премии облисполкома вручили не только юным дарованиям, но и тем, кто наставлял и поддерживал ребят, их педагогам. В списке награжденных десятки фамилий и учреждений образования.