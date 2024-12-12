Головченко на Совете глав правительств СНГ: надо сделать больший акцент на развитии взаимных инвестиций
Роль региональных экономических объединений, которые в условиях глобальной турбулентности приобретают больший вес, самостоятельность и обеспечивают устойчивый экономический рост своих государств, подчеркнул премьер-министр Беларуси, принимая участие в Совете глав правительств стран Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВВП участников СНГ за первое полугодие 2024-го увеличился почти на 5 %. Это показатель значительно превышает среднемировые цифры. Растут объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также коммерческих перевозок грузов и оборота розничной торговли. Одно из важнейших направлений сегодня – устранение барьеров во взаимной торговле. Решить эту задачу призваны предлагаемые изменения в Договор о зоне свободной торговли. Новшества послужат укреплению потенциала зоны свободной торговли на пространстве СНГ и сокращению количества препятствий.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Для 5 стран – Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана – уже вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами. Надеемся на скорейшее завершение ратификационных процедур Казахстаном и Узбекистаном, после чего продолжим работу по дальнейшей либерализации взаимной торговли услугами. Представляется обоснованным в нашей работе сделать больший акцент на развитии взаимных инвестиций.
Сегодняшнее заседание премьеры проводят в одном из крупнейших технических вузов России – имени Баумана. За годы работы университет подготовил целую плеяду выдающихся ученых. Главы правительств ознакомились с его технической базой и пообщались со студентами. В настоящее время здесь обучается более 33 тысяч человек, из них полторы тысячи – иностранцы. Подготовка специалистов ведется на 19 факультетах.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы очень заинтересованы, чтобы совместные разработки в сфере микроэлектроники, робототехники, искусственного интеллекта и других направлений развивались, чтобы преподаватели и в сетевом режиме, и в таком непосредственном, соответственно, обменивались опытом, методическими, методологическими наработками, читали лекции. Поэтому мы видим, что технический суверенитет, технологический суверенитет должен быть в рамках нашей страны, в рамках нашего пространства, в рамках Содружества Независимых Государств.
Промышленная кооперация, обеспечение продовольствием, расширение транспортно-логистических возможностей, использование национальных валют в межгосударственных расчетах. Этим вопросам главы правительств 12 декабря также уделили особое внимание. По завершению заседания стороны подписали ряд документов. Кроме этого, определены дата и место очередного заседания. Оно пройдет 30 мая в Душанбе.