Головченко на Совете глав правительств СНГ: надо сделать больший акцент на развитии взаимных инвестиций

Роль региональных экономических объединений, которые в условиях глобальной турбулентности приобретают больший вес, самостоятельность и обеспечивают устойчивый экономический рост своих государств, подчеркнул премьер-министр Беларуси, принимая участие в Совете глав правительств стран Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП участников СНГ за первое полугодие 2024-го увеличился почти на 5 %. Это показатель значительно превышает среднемировые цифры. Растут объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также коммерческих перевозок грузов и оборота розничной торговли. Одно из важнейших направлений сегодня – устранение барьеров во взаимной торговле. Решить эту задачу призваны предлагаемые изменения в Договор о зоне свободной торговли. Новшества послужат укреплению потенциала зоны свободной торговли на пространстве СНГ и сокращению количества препятствий.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Для 5 стран – Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана – уже вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами. Надеемся на скорейшее завершение ратификационных процедур Казахстаном и Узбекистаном, после чего продолжим работу по дальнейшей либерализации взаимной торговли услугами. Представляется обоснованным в нашей работе сделать больший акцент на развитии взаимных инвестиций.

Сегодняшнее заседание премьеры проводят в одном из крупнейших технических вузов России – имени Баумана. За годы работы университет подготовил целую плеяду выдающихся ученых. Главы правительств ознакомились с его технической базой и пообщались со студентами. В настоящее время здесь обучается более 33 тысяч человек, из них полторы тысячи – иностранцы. Подготовка специалистов ведется на 19 факультетах.