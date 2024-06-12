Головченко – делегации Азербайджана: видим в вашем визите важный момент для укрепления нашей дружбы
Беларусь и Азербайджан должны на основе теплых и братских отношений между странами выстраивать торгово-экономические. Об этом заявил Роман Головченко во время встречи с делегацией из Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня – финальный день работы Азербайджанских парламентариев в Беларуси.
Ранее делегация провела ряд встреч на самых разных уровнях. Нынешний визит в продолжение договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Главы государств наметили амбициозные планы. В ближайшие годы наши страны должны увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Баку интересен наш опыт в промышленности и сельском хозяйстве. Мы заинтересованы в поставках фруктов и плодоовощной продукции, а еще в создании совместных производств.
Нужно открывать и новые горизонты. В том числе по линии сотрудничества парламентов. К слову, на этом треке работа идет особенно активно: за последние несколько лет они согласовали более 150 документов, за которыми интересы народы Беларуси и Азербайджана.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Позиция парламента крайне важна для всего общества. Это правильные сигналы для бизнеса, для официальных лиц. Парламентское измерение, как его сейчас называют, набирает все большие и большие обороты. И мы видим в вашем визите очень важный момент для укрепления белорусско-азербайджанской дружбы.