Головченко – делегации Азербайджана: видим в вашем визите важный момент для укрепления нашей дружбы

Беларусь и Азербайджан должны на основе теплых и братских отношений между странами выстраивать торгово-экономические. Об этом заявил Роман Головченко во время встречи с делегацией из Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня – финальный день работы Азербайджанских парламентариев в Беларуси.

Ранее делегация провела ряд встреч на самых разных уровнях. Нынешний визит в продолжение договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Главы государств наметили амбициозные планы. В ближайшие годы наши страны должны увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Баку интересен наш опыт в промышленности и сельском хозяйстве. Мы заинтересованы в поставках фруктов и плодоовощной продукции, а еще в создании совместных производств.

Нужно открывать и новые горизонты. В том числе по линии сотрудничества парламентов. К слову, на этом треке работа идет особенно активно: за последние несколько лет они согласовали более 150 документов, за которыми интересы народы Беларуси и Азербайджана.