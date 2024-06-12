Реставрация Брестской крепости! Что изменится в легендарной цитадели?

Беларусь и Россия сегодня работают по всем направлениям. Союз двух стран – яркий пример того, какой эффективной может быть настоящая интеграция. Отношения братских народов имеют давнюю историю, общие традиции, и, конечно, общую Победу над фашизмом. Проходят десятилетия, но память о подвиге народа сохраняется в сердцах и белорусов и россиян. И для тех, и для других одинаково святым остается такое знаковое место, как «Брестская крепость-герой». Ее ждет большая реновация. Почти полмиллиарда российских рублей выделили из бюджета Союзного государства на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт мемориального комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без малого полмиллиарда российских рублей на три года. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» запускают очередной масштабный союзный проект. Если прошлые позволили реконструировать фортификационные сооружения и создать новые экспозиции: «Музей войны – территория мира», «Восточный форт», «5 форт». Усилия же в ближайшие три года направят на сохранение крепостных сооружений, а также акцент на советские монументы, которые стали визитной карточкой, но при этом уже давно нуждались в заботе.

Александр Коркотадзе, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

У нас по проекту 10 хозяйственных объектов, связанных с работами ремонтными, реставрационными. И один мемориальный объект. Музеефикация, создание мемориальной зоны в цитадели в северных руинах оборонительной казармы. И объекты историко-культурной ценности строительства самой Брест-Литовской крепости. По завершению этого проекта процент отреставрированных объектов будет доведен почти до 90 %.

Реставрацию ждут самые знаковые объекты мемориального комплекса – это входная группа «Звезда», монумент «Мужество», а также мост у монумента «Жажда», которому уже более полувека. Позаботятся и о сохранении южной и юго-западной казарм, пороховых складов.

Планируется, что часть выделенных средств поступят уже в 2024 году. Это позволит подготовить проектно-сметную документацию на все этапы реконструкции и реставрации, а также приступить к работам на Северных воротах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый рекорд! Только в мае Брестскую крепость посетили свыше 176 тысяч туристов. Это больше, чем в допандемийный период и в разы. Это значит, что к исторической правде интерес только возрастает. День Победы в легендарной цитадели встретили порядка 115 тысяч гостей. За один день здесь провели 76 групповых экскурсий, через залы музеев мемориального комплекс прошли чуть меньше полусотни тысяч человек.

Инна Ковальчук, заведующий научно-просветительным отделом мемориального комплекса «Брестская Крепость-Герой»:

За первое полугодие мемориал посетили более 280 тысяч. А в ковидный период, если мы говорим, то там было 220 тысяч за год. То есть вы понимаете разницу. Если за всю историю мемориала, то его посетили представители 140 стран, но буквально за эти полгода – это разных 17 стран. Это не только Россия, но и Казахстан, Украина, Польша, Франция, США, Таджикистан, Узбекистан. Эмоции туристов от посещения Брестской крепости – подробности в сюжете.

Взрывной рост гостей в Брестской крепости доказывает: сила – в правде. Но и предостерегает: сегодня история подвига многонационального советского народа, который заплатил очень дорогую цену – в миллионы человеческих жизней – требует не меньшей защиты от нас, чем в свое время стены цитадели.