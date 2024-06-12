Александр Коркотадзе: в нынешних политических условиях надо черпать силы в нашем прошлом, в Победе

Беларусь и Россия сегодня работают по всем направлениям. Союз двух стран – яркий пример того, какой эффективной может быть настоящая интеграция. Отношения братских народов имеют давнюю историю, общие традиции, и, конечно, общую Победу над фашизмом. Проходят десятилетия, но память о подвиге народа сохраняется в сердцах и белорусов и россиян.
И для тех, и для других одинаково святым остается такое знаковое место, как «Брестская крепость-герой». Ее ждет большая реновация. Почти полмиллиарда российских рублей выделили из бюджета Союзного государства на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт мемориального комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях, когда западная историография стремится минимизировать роль Советского Союза в победе над фашизмом, найти ответы можно лишь на земле, где погибали, но не сдавались.
Александр Коркотадзе, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Сейчас, в нынешних политических условиях, условиях сложной международной обстановки мы как никогда понимаем, что надо черпать силы в нашем прошлом, в славном, в Победе в Великой Отечественной войне. Неслучайно наши недоброжелатели, оппоненты тему дискредитируют, извращают, фальсифицируют. Почему? Потому что это угроза их единоличному доминированию в мире. Когда мы обращаемся именно к той теме, что именно советский народ, Красная армия внесли решающий вклад в разгром фашизма. Получается вопросы к современности. Им это, в какой-то мере, не выгодно, а для нас это та тема, которая позволяет смотреть в будущее, сохранять государственность наших стран, Союзного государства, поэтому и в союзных республиках интерес к этому растет. Мы это ощущаем, потому что у нас со всех бывших советских республик, даже из Прибалтики приезжают туристы сюда, в Брестскую крепость. Поэтому это наша сила, наша гордость и залог уверенного развития в будущем!