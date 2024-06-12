Александр Коркотадзе: в нынешних политических условиях надо черпать силы в нашем прошлом, в Победе

Беларусь и Россия сегодня работают по всем направлениям. Союз двух стран – яркий пример того, какой эффективной может быть настоящая интеграция. Отношения братских народов имеют давнюю историю, общие традиции, и, конечно, общую Победу над фашизмом. Проходят десятилетия, но память о подвиге народа сохраняется в сердцах и белорусов и россиян.

И для тех, и для других одинаково святым остается такое знаковое место, как «Брестская крепость-герой». Ее ждет большая реновация. Почти полмиллиарда российских рублей выделили из бюджета Союзного государства на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт мемориального комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.