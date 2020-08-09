«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии № 92 (Китай):
Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но Шанхая, Тяньцзиня и других городов. После голосования, для укрепления здоровья, каждому избирателю мы дарим родное белорусское молоко и березовый сок.
Избиратель:
Это возможность повлиять на развитие своей страны. Выбрать дальнейший путь развития своей страны. От них зависит мое будущее, будущее моей семьи, моих родных.
А эти кадры пришли из Эстонии.
В этой западной стране работает один избирательный участок. И как мы можем видеть – там сегодня люди тоже активно приходят.