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«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

09 августа 2020 12:28
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Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии-1

Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии № 92 (Китай):   
Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но Шанхая, Тяньцзиня и других городов. После голосования, для укрепления здоровья, каждому избирателю мы дарим родное белорусское молоко и березовый сок.  

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии-4

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии-6

Избиратель:  
Это возможность повлиять на развитие своей страны. Выбрать дальнейший путь развития своей страны. От них зависит мое будущее, будущее моей семьи, моих родных.  

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии-9

А эти кадры пришли из Эстонии.   

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии-12

В этой западной стране работает один избирательный участок. И как мы можем видеть – там сегодня люди тоже активно приходят.   

# Выборы в Беларуси # общество # Роман Сокол

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