«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии № 92 (Китай):

Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но Шанхая, Тяньцзиня и других городов. После голосования, для укрепления здоровья, каждому избирателю мы дарим родное белорусское молоко и березовый сок.

Избиратель:

Это возможность повлиять на развитие своей страны. Выбрать дальнейший путь развития своей страны. От них зависит мое будущее, будущее моей семьи, моих родных.

А эти кадры пришли из Эстонии.