Миллион тонн зерна в Гродненской области! Аграрии передали символический сноп Караеву

Гродненская область уже попала в число регионов, где собрали первый миллион тонн зерна. Символический сноп колосьев аграрии передали губернатору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновые убрали практически с половины площадей. Гродненский регион показывает лучшую урожайность в стране – более 55 центнеров с гектара. Впрочем, практически повсеместно в регионе намолот куда лучше, чем в прошлом сезоне. От капризов погоды пострадал рапс, но общий вал добирают за счет злаковых культур.

Рамзиль Зайнуллин, водитель сельхозпредприятия «Массоляны»: С 88 года я все время на поле, все время, каждый год отвожу зерно. Все мы люди, кто на земле, приносим пользу, начиная от доярки и кончая любым, каждый человек хочет поесть.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Наши аграрии работают на результат. Поставлена была задача в прошлом году на этот год 2,5 миллиона. Вы видите, как организовано все, как все четко, какое поле, как заряжены механизаторы.

Завершить массовую уборку в Гродненской области планируют в течение двух недель, это с учетом дождливой погоды. Параллельно с жатвой, на убранных полях идет сев озимого рапса. В регионе начали копать и ранний картофель.