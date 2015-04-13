В Германии 65-летняя женщина, имеющая 13 детей и 7 внуков, готовится стать матерью еще четырех младенцев

Новости Германии. Сенсационная новость из Германии. Там 65-летняя женщина готовится стать матерью четырех младенцев. И это учитывая то, что у Аннегрет Рауник уже есть 13 детей и она является бабушкой семи внуков.

Снова забеременеть ее уговорила 9-летняя дочь, которая хотела младшего братика или сестренку. Женщина прибегла к искусственному оплодотворению и результат превзошел все ожидания и ее, и врачей.

Аннегрет работает в одной из школ учителем английского и русского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.