Прямой эфир

В Минске прошла весенняя бесплатная ярмарка

13 апреля 2015 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Принести ненужное и найти необходимое. Получить бесплатные вещи и услуги может каждый желающий на специальной ежегодной ярмарке. Такая акция прошла уже седьмой раз.

Помимо одежды на ярмарке можно получить бесплатно нарисованный портрет, сделать массаж, расписать части тела хной, почистить ноутбук и сфотографироваться на память.

По традиции посетителям ярмарки рассказали о бережном отношении к окружающей среде и о необходимости разделять мусор.

Как правило, к закрытию мероприятия, ни одного не востребованного лота не остается. Потому что бесполезных вещей не бывает.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии 65-летняя женщина, имеющая 13 детей и 7 внуков, готовится стать матерью еще четырех младенцев
13 апреля 2015 06:38

В Германии 65-летняя женщина, имеющая 13 детей и 7 внуков, готовится стать матерью еще четырех младенцев

Уникальная выставка экспонатов открылась в Березино к Пасхе
12 апреля 2015 18:41

Уникальная выставка экспонатов открылась в Березино к Пасхе

Чем полезно страусиное яйцо, как людей обманывают диетологи и какие птицы сносят пасхальные яйца?
12 апреля 2015 17:03

Чем полезно страусиное яйцо, как людей обманывают диетологи и какие птицы сносят пасхальные яйца?