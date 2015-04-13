В Минске прошла весенняя бесплатная ярмарка

Принести ненужное и найти необходимое. Получить бесплатные вещи и услуги может каждый желающий на специальной ежегодной ярмарке. Такая акция прошла уже седьмой раз.

Помимо одежды на ярмарке можно получить бесплатно нарисованный портрет, сделать массаж, расписать части тела хной, почистить ноутбук и сфотографироваться на память.

По традиции посетителям ярмарки рассказали о бережном отношении к окружающей среде и о необходимости разделять мусор.

Как правило, к закрытию мероприятия, ни одного не востребованного лота не остается. Потому что бесполезных вещей не бывает.