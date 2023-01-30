Тайм-менеджмент – залог успешного дня. Рассказываем, как грамотно планировать своё время

В режиме 24/7 порой трудно расставить запятые и точки. А ведь время – самый ценный ресурс. Дива нашего телеканала Юлия Самусенко нарасхват. Съемки, проекты, семья. Она успевает все и при этом остается лучезарной.

Юлия Самусенко, ведущая «Россия-Беларусь»:

Я вообще человек, который анализирует все, постоянно думает наперед, поэтому я завела себе блокнотик. Расписываю, что я должна сделать сегодня, завтра. Планирую на целую неделю вперед. И так у меня все получается достаточно слаженно. Я практически всегда везде успеваю и, самое главное, никогда никуда не опаздываю.

Тайм-менеджмент – это не волшебство. Четкая стратегия, которая базируется на трех китах. Первое – приоритеты. Нужно понять, насколько задача важна и ценна. Второе – структура. Она поможет избавиться от назойливых страхов перед трудностями. Если разделить цель на простые шаги, осуществить ее будет гораздо легче. И последнее – его величество план. Определив день и время, победа не заставит себя ждать.

Александра Магирани, психолог:

Когда мы с вечера в спокойной атмосфере планируем завтрашний день, тогда мы гораздо лучше структурируем те задачи, которые нам необходимо решить. Есть отличный метод «поедания лягушки» – это когда мы начинаем наш день с самой сложной и трудной для нас задачи. Делайте одну задачу в один промежуток времени. Неэффективно срабатывает, когда мы делаем несколько дел одновременно, когда мы говорим по телефону, читаем, качаем коляску. Это неэффективно. Мне нравится такая метафора, как «коробка». Например, с 6 до 8 часов я провожу время с ребенком, в это время я не отвлекаюсь ни на работу, ни на телефон. Я открыла коробку, поработала там, провела время, уделила внимание, закрыла, пошла дальше.

Отлично работает техника «Помодоро» от Франческо Чирилло. 25 минут трудимся, 5 отдыхаем. На четвертый раз позвольте себе релакс в полчаса. Результаты блестящие! Ставьте дедлайны. Это стимул выполнить задачу качественно и в срок. Мозг не обманешь. Ему нравится все, что связано с удовольствием. И если на вас надвигается ураган сложной скучной работы, что мешает совместить приятное с полезным?

Александра Магирани:

Мне необходимо было подготовить к курсу именно методологический материал, перелопатить очень много литературы. Для меня это было скучно и неинтересно. Когда я применила эту технику, связала боль с удовольствием, то есть я материал разделила на уроки, каждый урок структурировала по главам. За каждое такое выполнение я себе позволяла от пироженки до похода на массаж. Это действительно сработало очень эффективно! Крутой навык – делегирование. В современном мире мы все пользуемся клинингом. Если вам проще и эффективнее эти деньги заработать, нежели целый день потратить на уборку, то это тоже отличный метод управления временем. Делегируйте, отдавайте на аутсорс какие-то неважные, простые задачи.