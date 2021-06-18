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Юлия Артюх: «Беглые открыто заявляют, что цель санкций – довести людей, то есть нас с вами, до голода»

18 июня 2021 15:21
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Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».

Юлия Артюх: «Беглые открыто заявляют, что цель санкций – довести людей, то есть нас с вами, до голода»-1

Юлия Артюх, СТВ:
Беглая оппозиция взахлеб требует санкций для нашей страны. Есть и те, кто внутри страны ради хайпа тоже поддерживает безумные требования беглых.

Задумайтесь, какова цель этих требований? А я вам расскажу. Беглые открыто заявляют, что цель санкций – довести людей, то есть нас с вами, до голода. Голодный бунт хотят устроить! Заметьте, цена таких санкций, которую опять-таки по их плану платить нам, – человеческие жизни.

Цепляются к каждой ситуации, выискивают надуманные причины, только бы побольнее ударить по нашей экономике, а напрямую – значит, по людям.

Юлия Артюх: «Беглые открыто заявляют, что цель санкций – довести людей, то есть нас с вами, до голода»-4

Юлия Артюх:
Наш народ целиком и полностью должен осознавать последствия таких требований и не строить иллюзий. Допустим, какое-то предприятие закроется, сотрудники, а это тысячи человек, останутся без работы. Семьи, понятно, – без денег на жизнь.
А как мы помним, от всяческих псевдофондов помощи, кроме психологической, ждать не следует, и в плечи прилетит лишь напутственная фраза «денег нет, но вы там держитесь».

Кстати, алгоритм таких санкций уж очень напоминает блокаду Ленинграда. Мне кажется, госпожа Меркель должна хорошо знать о тех событиях. А еще помнить о долге перед странами постсоветского пространства, в том числе и перед нашей. Не так ли, госпожа канцлер?

И еще вопрос – так для общего развития, а то мы здесь совсем не знаем о демократии – не противоречит ли принципам демократии нахождение на посту канцлера целых 16 лет? Или это другое?

Юлия Артюх: «Беглые открыто заявляют, что цель санкций – довести людей, то есть нас с вами, до голода»-7

Юлия Артюх:
Преступная группировка, действующая по указке коллективного Запада, стремится любыми способами исполнить приказ и выслужиться, иначе можно забыть про красивую халявную жизнь, выстроенную, между прочим, на несчастье других людей. Сколько поломанных судеб, разрушенных семей, поссорившихся детей, вдумайтесь, из-за политических взглядов!

Сколько бед пришло на нашу землю из-за алчности отдельных особей, которыми двигает лишь удовлетворение своих собственных потребностей. За их плечами нет ни достойного трудового стажа, ни каких-то значимых общественных дел, никаких достижений.

Юлия Артюх:
Смешно, когда за женщиной, не имеющей ни управленческого опыта, ни опыта работы в принципе, вышли люди, которые считают себя успешными. За кем? Это правда ваш лидер?

Еще большее удивление вызывало тупое следование призывам малолетнего Степана из Польши. Взрослые, образованные люди, – а такие, как выяснилось, были в толпе, – как послушные зайчики, выходили то возле дороги постоять, то во дворе поорать. Крышу снесло от хорошей жизни.

Юлия Артюх: «Беглые открыто заявляют, что цель санкций – довести людей, то есть нас с вами, до голода»-10

Юлия Артюх:
И самое забавное, что насмехаются эти все псевдохрабрецы над нами на расстоянии в тысячи километров, а потом ох как сильно каются. Признают все свои преступления и умоляют простить.

Роман Протасевич не исключение, он тоже громко смеялся, призывал баррикадировать дороги, нападать на силовиков и их семьи. И так смешно ему было. Сначала в Польше, потом в Литве, а затем и в Афинах. Только вот жизнь все расставляет на свои места, а его место оказалось за решеткой.

Юлия Артюх:
В канун 80-летия начала Великой Отечественной войны давайте будем благоразумны, отбросив предрассудки, скажем всей страной «нет» санкциям. Народ-победитель не встанет на колени. Во имя великого подвига предков!

Складки общества разглаживала Юлия Артюх.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Роман Протасевич # Степан Путило # Фотофакт

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