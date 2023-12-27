Как камни могут поменять жизнь человека? Рассказываем о чудодейственных свойствах

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Авантюрин, горный хрусталь, жемчуг, изумруд поражают своей красотой. А лучшие друзья девушек – бриллианты или, может, рубины? Вопрос открытый! Одно известно точно: камни обладают сильнейшей энергетикой.

Мария Алимова, дизайнер украшений:

Литотерапия – это наука о взаимодействии камня и человека, лечение камнями дословно. Но уже давно все знают прекрасно, что никто ничего не лечит камнями. Мы все ходим к доктору, а камни работают больше с психическим состоянием человека. Наша задача – объединить в этом и красоту, и пользу, чтобы украшение радовало своего хозяина и приносило ему пользу.

Чудодейственным свойствам минералов посвящали свои труды Аристотель, Гиппократ, Парацельс и многие другие. Оказалось, встречают не только по одежке. К примеру, серьги – зеркало вашей души. Они отражают индивидуальность и уникальный стиль. Цвет тоже имеет значение. К примеру, красный одного успокоит и подарит энергию, у другого, наоборот, будет вызывать раздражение и упадок сил.