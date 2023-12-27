Как камни могут поменять жизнь человека? Рассказываем о чудодейственных свойствах
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Авантюрин, горный хрусталь, жемчуг, изумруд поражают своей красотой. А лучшие друзья девушек – бриллианты или, может, рубины? Вопрос открытый! Одно известно точно: камни обладают сильнейшей энергетикой.
Мария Алимова, дизайнер украшений:
Литотерапия – это наука о взаимодействии камня и человека, лечение камнями дословно. Но уже давно все знают прекрасно, что никто ничего не лечит камнями. Мы все ходим к доктору, а камни работают больше с психическим состоянием человека. Наша задача – объединить в этом и красоту, и пользу, чтобы украшение радовало своего хозяина и приносило ему пользу.
Чудодейственным свойствам минералов посвящали свои труды Аристотель, Гиппократ, Парацельс и многие другие. Оказалось, встречают не только по одежке. К примеру, серьги – зеркало вашей души. Они отражают индивидуальность и уникальный стиль.
Цвет тоже имеет значение. К примеру, красный одного успокоит и подарит энергию, у другого, наоборот, будет вызывать раздражение и упадок сил.
Мария Алимова:
Человек может прийти и сделать небольшой тест. Например, очень много камней разложено, он выбирает, что ему нравится, а что нет. Это своего рода диагностика. Если женщина выбирает розовые камни, не хочет каких-то темных тонов, она хочет нежные, она хочет красные. Это однозначно запрос на отношения. Мало того, что отношения – это сначала бережное отношение к себе. Про то, что она хочет о себе позаботиться и выделить себе время, дать передышку.
Если это более активные камни, то тут можно посмотреть, что человек хочет двигаться, это активность. Он готов куда-то идти. А кто-то хочет просто отдохнуть. Он берет, например, горный хрусталь, ему нужно прямо сейчас дать себе время и отдохнуть, снять стресс.
Подробности в видеоматериале.