110 лет подводному флоту. О белорусах — морских героях мирного и военного времени

Новости Беларуси. 110 лет подводному флоту. Сегодня в Минске вспоминали моряков-белорусов, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. В крипте Храма-памятника Всех Святых прошла торжественная панихида в память о погибших подводниках в мирное и военное время.

Капитан 1-го ранга Владимир Ворошнин сегодня может не один час рассказывать о том, как его субмарина бороздила просторы океанов. Командовал офицер одной из лучших подводных лодок своего времени — истребителем эсминцев или «Чарли-2» - так прозвали эту боевую единицу на Западе. Его «Великий Новгород» в эпоху атомоходов с вооружения был снят, но гордое имя, благодаря традиции моряков, продолжает жить.

Владимир Ворошнин, капитан 1-го ранга в запасе, ветеран военно-морского флота:

Подводную лодку, которая вчера была спущена на воду, назвали «Великий Новгород». Я взял флаг Советского военно-морского флота с моей лодки и Андреевский флаг и поехал в Питер. Я новому командиру вручил эти два флага.

А это ещё одна традиция. Всегда хранить в сердце память о тех, кому так и не суждено было вернуться с похода. И эти огоньки свечей, словно далёкие маяки в морском тумане, греют душу: и тем, кто сегодня рядом, и возможно тем, кого больше рядом нет.

19 марта нашли спустя полвека награды своих героев. В 1967 году судьба легендарной субмарины «Ленинский комсомол» и её экипажа сложилась трагически.

По основной версии, в носовом торпедном отсеке К-3 воспламенились пары огнеопасной гидравлики. Пожар распространялся стремительно. Находящиеся в первом и втором отсеке 39 человек сгорели за считанные минуты. И только чудо спасло от гибели первую атомною подводную лодку Советского Союза.

Огонь унес жизни и трех белорусов. Сегодня ордена за мужество и отвагу, посмертно, получили их родственники, которые на протяжении 50-ти лет держались за незримую нить — не всегда помня лица своих близких, но храня что-то вечное.

Тамара Кондурова, сестра погибшего матроса Владимира Ярошевича:

Ему надо было пойти в отпуск. Он прослужил ровно два года. Но заболел какой-то сослуживец, и он пошел вместо него. Он пошел в плавание и не вернулся. Мы его вспоминаем каждый день. Он все время с нами.

Сотни выходцев из Беларуси связали свою судьбу с военно-морским делом. Среди них – матросы и высший командный состав.

Александр Мочайкин, контр-адмирал запаса, ветеран военно-морского флота:

Вот ходит сейчас молодежь, бегает малыш с крабом морским – вот где-то в душе у него зародилась, как у меня в свое время, мечта стать моряком.

Они месяцами несут подводное боевое дежурство. Рискуя и защищая. И пускай их профессию называют опасной, каждый моряк, не успев сойти на сушу, мысленно собирается в очередной поход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.