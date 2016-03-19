Плата за снег и дождь: Сколько платят по «жировке» и счетчикам жители Германии?

Какие бы цифры не появлялись в счетах за коммунальные услуги – надо понимать, что халявными они уже не будут никогда. Разумными могут быть, но дармовыми вряд ли. И если жить рачительно, не обязательно по-скупердяйски или по-жмодски, но по-западному расчетливо, со смыслом, то все гораздо проще. Немцы – известные законодатели мод в области экономии. И как они это делают и заставляют делать тех, кто приезжает в страну на ПМЖ, узнавала наш специальный корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, специальный корреспондент:

Мы в самом центре Берлина. И здесь услышать в свой адрес «экономная» – означает комплимент. У немцев в ходу даже пословица: экономить значит зарабатывать. Самая бережливая нация рациональна во всем – от траты денег до собственного времени. А уж к экономии ресурсов отношение и вовсе особое. Например, при аренде жилья здесь у вас попросят документы, подтверждающие платежеспособность. Немудрено, ведь коммунальные платежи здесь – серьезная статья расходов.

Финансовой дисциплине учат с детства. Эти берлинские школьники дали нам немало советов, как сэкономить в быту.

Школьники (г. Берлин):

Когда мы выходим из квартиры, например, за покупками, нужно выключать отопление и свет. Мы поставили себе цель, чтобы на душ уходило 3 литра воды. И это помогает регулировать расход и экономить.

Нужно долго не сидеть за компьютером, так экономится электроэнергия. Не открывать окна в холодное время года, чтобы не уходило тепло.

В помощь и новинки бытовой техники. Немецкие сайты пестрят советами и так называемыми лайфхаками, как сэкономить в домашнем хозяйстве. Немец современного поколения считает: посудомоечная машина экономичнее, че мытье посуды даже при закрытой раковине. Только загрузить ее надо на полную. Так же и стиральные машинки – полупустыми не запускают. Впрочем, в каждой шутке…

Яна Шипко, специальный корреспондент:

Как эффективнее всего экономить воду?

Дирк Фрамке, житель Берлина:

Принимать душ раз в неделю. Шучу. Конечно, есть разница. Для душа нужно меньше воды, чем для ванны. У нас относительно современные дома и бытовая техника. На этом тоже можно экономить. Мы используем энергосберегающие лампочки, выключаем свет за собой. Потому что коммунальные дорогие. Это значительная часть финансовой нагрузки.

Район Лихтенберг в Восточном Берлине. Многоэтажки сродни среднестатистическим белорусским. У Андреаса на оплату коммунальных услуг здесь, по скромным подсчетам, уходит около 1 200 евро в год. Плюс электроэнергия – еще по 70 евро ежемесячно.

Андреас Бёзер, житель Берлина:

Каждый год коммунальные платежи дорожают, каждый должен отдавать много денег. Приходится думать, как сэкономить.

Белорус Андрей в Берлине живет уже 20 лет. Перепробовал множество специальностей от уборщика снега до предпринимателя и блогера. Жилье снимает – это специфика немецкой столицы. В собственности жилплощадь имеют единицы, арендуют квартиры 85% берлинцев. Найти квартиру в последнее время все труднее из-за наплыва мигрантов, также имеющих право снимать жилье.

Андрей, житель Берлина:

Когда человек приходит теперь на арендный осмотр квартиры, кото-то сдает, нормальная ситуация. Я сам был при такой. Буквально около месяца назад 150 человек. Нормально все говорят – 30 – 50. А 150 – такого никогда не было. Реальный кастинг.

Энергосбережение – тема актуальная и в масштабах всей страны. Немецкое энергетическое агентство создано с целью снизить потребление энергии. Организация создает проекты модернизации для самых различных зданий, где экономить позволяют новые технологии. Совместную работу ведут и с Беларусью.

Николь Пиллен, заместитель руководителя Департамента энергоэффективности зданий Немецкого энергетического агентства:

Сейчас мы пытаемся адаптировать наши расчеты для Беларуси, учитывая климатические, технологические нюансы. Я была очень удивлена, насколько действенна Беларусь в этом направлении и с какой скоростью вы готовы изучать и внедрять современные технологии. Такое увидишь не в каждой европейской стране. Меня это очень впечатлило.

Самый крупный панельный район Германии – Марцан. Еще недавно здесь сносили ГДРовскую застройку. А в последние годы решили, что выгоднее сделать капремонт или, как здесь говорят, санацию существующих.

Одну из квартир законсервировали для контраста. Здесь все, как было 25 лет назад. О тех временах вспоминают с легкой ностальгией. Коммунальные были в 10 раз дешевле.

Бернхард Шварц, руководитель проектов инициативы Жилищного хозяйства Восточной Европы:

Это счетчик, который показывает, сколько тепла мы употребляем. А здесь термостат – это фактически кран, при помощи которого мы можем сами определять температуру. Мы сами определяем, сколько денег будем тратить зимой на тепло.

Энергозатраты благодаря таким мерам снижаются до 60% .

Вольфган Завадский, житель Берлина:

Живу здесь в 1986 года. Конечно, такой ремонт не только сделал нашу жизнь комфортнее, но и позволил значительно экономить благодаря установленным счетчикам. Да и теплоизоляция в такой квартире с новыми окнами теперь выше.

Образец немецкой «жировки». Жильцы получаю ее один раз в год. Потому за многие услуги платят, что называется, авансом.

Бернхард Шварц, руководитель проектов инициативы Жилищного хозяйства Восточной Европы:

Мы аванс летом оплачиваем за уборку снега, хотя, конечно, в наших климатических условиях зимой нет снега. За лифт у нас, между прочим, все платят, и те, кто проживает на первом этаже.

Яна Шипко, специальный корреспондент:

Впрочем, в «жировка» можно встретить и весьма неожиданные графы, как, например, «плата за дождь». Начисляется она за дождевую воду, стекающую с крыш в канализации. Так что у таких прекрасных ландшафтных решений, как, например, у театра на Потсдамер-плац есть весьма практичное значение: собранная здесь вода не только избавляет от курьезного налога, но идет, например, на полив садов.

Немцы оптимистично уверяют: их ноу-хау могут прижиться и у нас, как те же самые солнечные батареи и в умеренном климате. Главное ведь не только ясные дни, но и ясные представления о пользе рационализаторских подходов.