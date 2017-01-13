Глубинка у нас никогда не забыта: как отмечают Новый год в деревне, в которой живет 5 человек

Новости Беларуси. Белорусы 13 января встретят cтарый Новый год. Он завершит череду Новогодних и рождественских гуляний. Праздничная атмосфера царит не только в крупных городах, но и в самых крошечных белорусских глубинках.

А названия некоторых из них – своего рода новогодняя вывеска.

В деревне Елки всего пять постоянных жителей. Но и там любят делать сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти сотня деревень в самых отдаленных уголках района – этому ансамблю на колесах скучать не приходится ни в Новый, ни в старый Новый год. Впрочем, как и тем, к кому они так спешат.

Елена Цыбульская, заведующая автоклубом:

У нас все люди во внимании, особенно глубинка. Глубинка у нас никогда не забыта. Культурное обслуживание на высоте.

Сегодня маршрут этого необыкновенно звучного кортежа лежит к самой новогодней деревне страны. Елки!

Петр Бутрим, СТВ:

Двери и ворота в Елках запирать не принято. Здесь приходят в гости без приглашения, а отношения между жителями почти семейные. Тем более в праздники.

Первой поздравления принимает старожил деревушки – Валентина Стрижак. С улыбкой, чаем и конфетами. Гостям здесь рады всегда.

То, что заглянули именно к ней, хозяйку хаты нисколько не удивляет. До вечера она остается в деревне одна – остальные четверо соседей разъехались по рабочим местам. К роли дежурного по Елкам ей не привыкать: в свои 88 и за своим, и за чужим двором присмотрит. В помощниках лишь верный Граф.

А в минуты ностальгии вспоминает, как в новогодние праздники пела и гуляла вся деревня. Говорит, о чисто семейном квартете легенды ходят до сих пор.

Валентина Стрижак, жительница деревни Елки Ивацевичского района:

Тоня, Вера, Маня и я – ох, и спяваки были. Не было на хуторе таких спявак, как мы. Выцягали. Это мы называем бас, который потиху. А этот, что выносит, выносить и тянет. Ох и красиво.

Ходить в гости с поздравлениями любит и сама. И к вечеру родные Елки немного оживают. Доносятся звуки и с соседского двора.

Алла Давыдик, житель деревни Елки Ивацевичского района:

Ходим в гости, чай пьем по праздникам. Присматриваем за бабушкой. Обязательно поддерживаем друг друга, снег чистим. Дорожки делаем себе, чтобы проходить. У нас тут каждый день праздничное настроение. Чем плохо? Мы на свежем воздухе живем.

Так что все пять местных жителей даже не думают переезжать в город, до которого рукой подать.