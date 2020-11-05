Глубина до 32 метров. В Минске 6 ноября начнёт работать третья линия метро

Сергей Букато, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:

На начальном этапе планировалось, что какие-то художественные работы будут еще и в уровне кассового зала, там очень много, скажем так, колонн. Да, там есть свободные стены, но просматривать художественные работы на этих стенах не очень хорошо, потому что по ходу движения, когда пассажир спускается, останавливаться и что-то рассматривать он не будет. Возможно, что на лошицкой «Неморшанский сад» – той, что по конструкции напоминает «Франтишка Богушевича», – мы не станем там применять художественные работы, но оставим возможность развития и установки художественных работ в дальнейшем.