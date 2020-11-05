Глубина до 32 метров. В Минске 6 ноября начнёт работать третья линия метро
Новости Беларуси. Минские метростроители готовы открыть третью линию. Ожидается, что первых пассажиров она примет уже утром 6 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Четыре первых станции Зеленолужской линии – «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Каждая уникальна по-своему.
«Юбилейной» глубиной 32 метра. Самая широкая платформа на «Вокзальной» – 20 метров. Интерьер «Ковальской слободы» хранит память о трудолюбивых минских кузнецах, которые проживали неподалеку от этой линии подземки. А читать белорусскую классику будет атмосфернее на «Площади Франтишка Богушевича».
Пассажиров здесь ожидает множество инноваций. В частности, новые технологии по контролю оплаты проезда, траволаторы и защитные экраны.
Сергей Букато, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта:
На начальном этапе планировалось, что какие-то художественные работы будут еще и в уровне кассового зала, там очень много, скажем так, колонн. Да, там есть свободные стены, но просматривать художественные работы на этих стенах не очень хорошо, потому что по ходу движения, когда пассажир спускается, останавливаться и что-то рассматривать он не будет. Возможно, что на лошицкой «Неморшанский сад» – той, что по конструкции напоминает «Франтишка Богушевича», – мы не станем там применять художественные работы, но оставим возможность развития и установки художественных работ в дальнейшем.
Безопасность и эстетика, возвращение к истокам и современность идут нераздельно на всех новых станциях столичной подземки. Дальше очередь за «Аэродромной», «Неморшанским садом» и «Слуцким гостинцем».