Представители Минской области получили награды из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Представителей Минской области чествовали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Представителей Минской области чествовали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Орденами Почета награждены операторы машинного доения Надежда Белякович из агрокомбината «Снов» и Наталья Березовская с предприятия «Весейский Покров» Слуцкого района.
Награды из рук Президента также получили главный агроном сельхозпредприятия «Морочь» из Клецкого района Владимир Кисель, директор Слуцкого хлебозавода Дмитрий Чирец и председатель Минского областного совета ветеранов Казимир Черепковский. Еще два представителя центрального региона стали заслуженными работниками сельского хозяйства.