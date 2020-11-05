Представители Минской области получили награды из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Представителей Минской области чествовали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Орденами Почета награждены операторы машинного доения Надежда Белякович из агрокомбината «Снов» и Наталья Березовская с предприятия «Весейский Покров» Слуцкого района.