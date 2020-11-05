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Представители Минской области получили награды из рук Александра Лукашенко

05 ноября 2020 14:49
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Новости Беларуси. Представителей Минской области чествовали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители Минской области получили награды из рук Александра Лукашенко-1

Орденами Почета награждены операторы машинного доения Надежда Белякович из агрокомбината «Снов» и Наталья Березовская с предприятия «Весейский Покров» Слуцкого района.

Представители Минской области получили награды из рук Александра Лукашенко-4

Награды из рук Президента также получили главный агроном сельхозпредприятия «Морочь» из Клецкого района Владимир Кисель, директор Слуцкого хлебозавода Дмитрий Чирец и председатель Минского областного совета ветеранов Казимир Черепковский. Еще два представителя центрального региона стали заслуженными работниками сельского хозяйства.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Надежда Белякович # Наталья Березовская # Владимир Кисель # Дмитрий Чирец # Казимир Черепковский # Фотофакт

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