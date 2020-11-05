В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе

Новости Беларуси. Большое новоселье в Шумилинском районе. 40 семей стали обладателями собственных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большое новоселье в Шумилинском районе. 40 семей стали обладателями собственных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многоэтажка уже претендует на звание самой молодой в районе: в двух подъездах будут проживать сразу 30 многодетных семей, на всех – более 100 малышей. Новостройка выросла буквально за 8 месяцев и жильцов встречает что называется под ключ.
Евгения Асяпенок, жительница агрогородка Шумилино:
Подали документы. В течение года дом построился. Впечатлений масса, конечно.
Ирина Лесияк, жительница агрогородка Шумилино:
Здесь, конечно, уже приезжаешь, можно переезжать сразу.
Среди тех, кто сменил прописку, мама четырех детей Анна Кочерягина. До этого большая семья занимала арендное жилье в деревне недалеко от городского поселка. Сегодня в их распоряжении 66 квадратных метров.
Анна Кочерягина, жительница агрогородка Шумилино:
Мы живем в деревне, в садик приходится ездить далеко, а здесь все рядышком. С поддержкой государства мы построили это жилье и очень благодарны.
Новый дом расположен в перспективном микрорайоне райцентра. Рядом современная спортплощадка, в шаговой доступности детский сад. Недалеко от новостройки планируется возведение такого же дома-близнеца. Всего с начала 2020 года в Витебской области 900 многодетных семей благодаря действующим госпрограммам улучшили свои жилищные условия.