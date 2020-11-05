В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе

Новости Беларуси. Большое новоселье в Шумилинском районе. 40 семей стали обладателями собственных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многоэтажка уже претендует на звание самой молодой в районе: в двух подъездах будут проживать сразу 30 многодетных семей, на всех – более 100 малышей. Новостройка выросла буквально за 8 месяцев и жильцов встречает что называется под ключ.

Евгения Асяпенок, жительница агрогородка Шумилино:

Подали документы. В течение года дом построился. Впечатлений масса, конечно.

Ирина Лесияк, жительница агрогородка Шумилино:

Здесь, конечно, уже приезжаешь, можно переезжать сразу.

Среди тех, кто сменил прописку, мама четырех детей Анна Кочерягина. До этого большая семья занимала арендное жилье в деревне недалеко от городского поселка. Сегодня в их распоряжении 66 квадратных метров.

Анна Кочерягина, жительница агрогородка Шумилино:

Мы живем в деревне, в садик приходится ездить далеко, а здесь все рядышком. С поддержкой государства мы построили это жилье и очень благодарны.