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В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе

05 ноября 2020 15:15
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Новости Беларуси. Большое новоселье в Шумилинском районе. 40 семей стали обладателями собственных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе-1

Многоэтажка уже претендует на звание самой молодой в районе: в двух подъездах будут проживать сразу 30 многодетных семей, на всех – более 100 малышей. Новостройка выросла буквально за 8 месяцев и жильцов встречает что называется под ключ.

В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе-4

Евгения Асяпенок, жительница агрогородка Шумилино:
Подали документы. В течение года дом построился. Впечатлений масса, конечно.

В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе-7

Ирина Лесияк, жительница агрогородка Шумилино:
Здесь, конечно, уже приезжаешь, можно переезжать сразу.

В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе-10

Среди тех, кто сменил прописку, мама четырех детей Анна Кочерягина. До этого большая семья занимала арендное жилье в деревне недалеко от городского поселка. Сегодня в их распоряжении 66 квадратных метров.  

В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе-13

Анна Кочерягина, жительница агрогородка Шумилино:
Мы живем в деревне, в садик приходится ездить далеко, а здесь все рядышком. С поддержкой государства мы построили это жилье и очень благодарны.

В двух подъездах – более 100 малышей. Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Шумилинском районе-16

Новый дом расположен в перспективном микрорайоне райцентра. Рядом современная спортплощадка, в шаговой доступности детский сад. Недалеко от новостройки планируется возведение такого же дома-близнеца. Всего с начала 2020 года в Витебской области 900 многодетных семей благодаря действующим госпрограммам улучшили свои жилищные условия.

# Строительство # общество # Евгения Асяпенок # Ирина Лесияк # Анна Кочерягина # Фотофакт

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